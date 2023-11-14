تراند اليوم : ماهي أفضل العاب سرفايفل للجوال مجانا 2023

في عالم الألعاب الشاسع تعتبر ألعاب البقاء أكثر أنواع الالعاب شعبية التي يسود لعبها على الجوال، بصفتك لاعباً فسوف تخوص جولات جديدة وبيئات متنوعة لمحاولة البقاء فيها على قيد الحياة بدء من إستخدام القوة او بناء الملاجئ والاستفادة من الموارد التي تتميز بها معظم العاب البقاء غالباً، سنستعرض في هذا التقرير أفضل الألعاب التي توفر هذه التجربة الرائعة على الجوال.

ماهي العاب سرفايفل

هل انت مستعد لبدء جولات مثيرة للبقاء على قيد الحياة؟ العاب سرفايفل المجانية للجوال هي الحل، ستنغمس في عالم من البيئات المتنوعة، بدءًا من الغابات الكثيفة والصحاري القاحلة وحتى سلاسل الجبال الغادرة والامتداد الشاسع للمحيط، في التالي ترتيب أفضل العاب سرفايفل للجوال 2023

Last Day on Earth: Survival

هي لعبة بقاء شهيرة على الجوال توفر تجربة واقعية للبقاء على قيد الحياة، إذ على اللاعبين جمع الموارد وبناء المأوى وصد الزومبي، وهي لعبة تم تطويرها بواسطة kefir تدور أحداثها في آخر أيام العام وتركز اللعبة على الإستراتيجية وإدارة الموارد.

Don’t Starve

لعبة مكثفة وممتعة تتحدى اللاعبين في البقاء من خلال إدارة الموارد، تتميز اللعبة بعالم مظلم وجوّي، تسمح لك اللعبة إستكشاف العالم وإدارة مواردك بعناية وصناعة الأدوات والمأوى اللازم للبقاء.

State of Survival

لعبة واقعية تلعب فيها دور قائد قاعدة، تركز مهامها على بناء القاعدة وحمايتها من الأخطار التي تشمل الزومبي والغازات والعصابات الأخرى يتطلب منك أيضاً تجنيد وتدريب الناجين للدفاع على قاعدتك وتحتاج أيضا لجمع الموارد وتطوير البنية التحية، هذه اللعبة واحدة من أفضل ألعاب البقاء لهواتف الجوال في الوقت الراهن.

ARK: Survival Evolved Mobile

هي لعبة بقاء/استكشاف شائعة تم نقلها الى أجهزة الجوال، تدور أحداثها على جزر مفتوحة غامضة تضم أكثر من 80 نوعاً من الديناصورات والحيوانات البدائية يتطلب منك في اللعبة البحث عن الموارد وصناعة ادوات وملابس ومأوى والصيد للبقاء على قيد الحياة والحفاظ على قاعدتك آمنة.

Life After

Life After هي لعبة البقاء على قيد الحياة ثلاثية الأبعاد. يتحكم اللاعبون في واحد من آخر الناجين المتبقين بعد أن دمرت نهاية العالم الزومبي المجتمع الحديث. الآن الأمر متروك لك للعثور على مأوى، وبناء جدران دفاعية، والتعاون مع الناجين الآخرين، وبالطبع القتال ضد الكثير من الوحوش الشريرة.

إذا كنت تبحث عن التكتيك والتحدي، فإن العاب سرفايفل المجانية المشار اليها أعلاه هي أفضل خيار، ولا تنسى ان هناك العديد من الالعاب المتاحة للجوال مثل Frostborn: Action RPG أو Dawn of Zombies: Survival نتمنى ان يكون هذا التقرير مفيدا.