تراند اليوم : أسعار الذهب في مصر تستقر عند مستويات 2625 جنيها للجرام عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، عند مستويات تتراوح بين 2615 و 2625 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3000 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2250 جنيها، وسعر جرام الذهب (عيار 14) 1749 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وجاء استقرار سعر الذهب في مصر اليوم، متأثراً باستقرار أسعاره عالمياً، حيث سجلت الأسعار في بورصة لندن اليوم 1817 دولارا للأوقية، فيما يلي جدول بسعر الذهب بكافة عياراته محدث بشكل آلي ولحظي:

آخر تحديث منذ 59 دقيقة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,017 عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,766 عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640 عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,263 عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,760 عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,509 الاوقية بيع 93,122 شراء 93,833 الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,120 الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,017,143

سوق الذهب العالمي ينتظر بيانات التضخم الأمريكية

وتترقب أسواق الذهب العالمية هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بيانات التضخم الرئيسية والتي من شأنها أن تظهر التحديث الأخير في وضع التضخم في ظل محاربة الفيدرالي للتضخم المستمرة حتى الآن والتي تضع ضغط سلبي مستمر على أسعار الذهب.

والمتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.

وانخفاض مؤشر التضخم بأكثر من المتوقع من شأنه أن يزيد التوقعات بانتهاء التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي، وهو ما سيدفع الأسواق إلى تسعير جديد في مستقبل الفائدة الأمريكي بغض النظر عن تصريحات أعضاء البنك ورئيسه الأسبوع الماضي.

وسوق الذهب في العالم يراقب بشكل لحظي أية بيانات تصدر عن الاقتصاد الأمريكي خاصة أنها ترسم سياسية الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المرتقب في ديسمبر المقبل بشأن تحركات أسعار الفائدة.