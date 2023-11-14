تراند اليوم : اختبر حدة بصرك في 14 ثانية فقط… ابحث عن رقم 690 في الوهم البصري

العديد من الأشخاص يبحثون عن أفضل تمارين للعقل، ومن أبرز هذه التمارين هو حل الأوهام البصرية والألغاز فهي تساعد على تنشيط المخ، وتزيد من مستوي ذكائه، لذلك نجد الكثير من المتخصصين ينصحون الأطفال والكبار بحل مثل هذا النوع من الألغاز ليساعد العقل على التركيز، كما أنها تؤخر الإصابة بمرض الخرف المبكر.

ابحث عن الرقم 690 في الوهم البصري

اليوم نقدم لكم وهم بصري مميز يحتوي على العديد من الأرقام المختلفة، وعليك عزيزي القارئ أن تبحث بشكل معين للوصول إلى الرقم 690 في الصورة.

ليس يشترط أن يكون الرقم بجانب بعض، يمكن أن يكون فوق بعض أو بشكل شعاع يمين أو شمال، لذلك عليك التفكير خارج الصندوق.

هل عثرت على الرقم 690 في الصورة

أن الأمر يحتاج إلى التركيز، لذلك يجب النظر بدقة وعناية في جميع الأركان للوصول إلى الرقم 690 في الصورة قد يكون أمامك ولأن تلاحظه … ركز أكثر.

حل اللغز

دائماً ما نجد الألغاز و الخدع البصرية لها وقت محدد وهذا ما يجعلها أكثر أثاره، وبعد أن مر 14 ثانية الوقت المحدد لهذا اللغز، هل تمكنت من العثور على الرقم 690؟ إذا كنت وصلت له بالفعل فأنت شخص عبقري وذكي.

أما إذا لم تتمكن من الوصول إليه فأننا سوف نوضح لك لنساعدك على التعرف عليه، حيث أن رقم 690 موجود تحت الدائرة الحمراء بجانب الأيمن من الصور.