تراند اليوم : 4 أكلات مفيدة للشعر المتساقط تجعله كثيف وتقويه

من يعاني من مشاكل في الشعر يمكنه تناول أكلات مفيدة للشعر المتساقط التي لا حصر له، حيث يحلم الكثير من الأشخاص الحصول على شعر صحي وقوي، لذا فإن الأكلات التي تعمل على تنعيم الشعر وتمنع تساقطه كثيرة، ومن أبرز تلك الأكلات السبانخ والفلفل الحلو والأفوكادو، علاوة على ذلك فإن المحافظة على نظام غذائي صحي وسليم يساعدك في الحصول على شعر خالي من التساقط والتقصف.

أكلات مفيدة للشعر المتساقط

لعلك تبحث الآن عن أهم الأكلات التي تفيد شعرك، لذلك سوف نقوم بتوضيح هذه الأكلات كما يلي:

البيض

من المعروف بالنسبة لنا أن البيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين التي يحتاج لها الشعر.

حيث تعمل على تعزيز نمو الشعر.

علاوة على ذلك فإن البيض يحتوي على السّيلينيوم والزنك المهم جدًا للشعر.

التّوت

يتميز التوت بأنه يحتوي فيتامينات تساهم في نمو الشعر، وأهم هذه الفيتامينات فيتامين”سي” الموجود به.

وتواجد الكثير من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في حماية بصيلات الشعر من تكون الجذور الحرة التي تعمل على تساقط الشعر.

بالإضافة إلى قدرته على إنتاج الكولاجين الذي يعتبر من أهم البروتينات التي تمنع تقصف الشعر.

تجربتي مع الاكل الصحي للشعر

تحكي إحدى السيدات عن تجربتها مع أكلات مفيدة للشعر المتساقط وتقول:

أنها كانت تعاني من مشكلة تقصف الشعر.

لذا بدأت أبحث عن أهم الأطعمة التي تساعدني في التخلص من هذه المشكلة.

وفي يوم رأيت منشور يتحدث عن أهمية البطاطا الحلوة، وبالفعل بدأت أبحث عن فوائدها.

تبين أنها تعمل على تكوين الرهم الذي يساعد في منع تقصف الشعر ويقوي بصيلات الشعر.

وبالفعل تحقق هذا الكلام على أرض الواقع بعد شهر من استخدامها لاحظت تطور رهيب في بصيلات شعري.

مشروبات تمنع تساقط الشعر

يوجد العديد من المشروبات التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة نمو الشعر ومنع تساقطه: