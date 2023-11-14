تراند اليوم : تعرف على فوائد الكوسا للجسم

الكوسا هي نوع من الخضروات تنتمي إلى الفصيلة القرعية ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم، فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة، كما أن يتم زراعتها في مصر على مدار العام.

فوائد الكوسا للجسم

إن تناول الكوسا تعمل في الحفاظ على صحة العيون.

تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

تحافظ على صحة القلب وتمنع التقليل من فرص الإصابة بالنوبة القلبية.

تعمل على حماية الشرايين والأوعية الدموية.

تعتبر الكوسا مهمة للحوامل.

تساعد على موازنة هرمونات الغدة الدرقية.

تساعد على تنظيم عملية الهضم.

تعمل على حماية الأمعاء من القرحة.

تمنع إصابة الإنسان بمرض السكري.

تعمل على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

تعمل على تدعيم مناعة الجسم.

تدعم صحة العظام.

تعمل على تحسين صحة ووظائف الدماغ.

الفيتامينات الموجودة في الكوسا

من الفوائد الصحية للكوسا هي:

أضرار الكوسا

تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين c وفيتامين k كما أيضا تحتوي على العديد من المعادن ومنها البوتاسيوم والزنك والمنجنيز والكالسيوم والحديد وتحتوي أيضا على حمض الفوليك.

عند تناولها بكثرة سوف يحدث اضطرابات هضمية وحدوث انتفاخ في البطن والقولون، وأيضا حدوث حساسية ومن الممكن أن تؤثر على الكلى.