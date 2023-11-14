تراند اليوم : موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الجيبوتي في أول مباريات مرحلة المجموعات من تصفيات القارة الأفريقية لكأس العالم 2026، حيث يطمح المنتخب المصري للوصول إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، حيث قد تكون الفرصة كبيرة امام المنتخب المصري في ظل النظام الجديد للمونديال، والذي يسمح بمشاركة 9 منتخبات من أفريقيا، ونتابع الآن عرض موعد مباراة مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة مصر وجيبوتي، في أولى مباريات مرحلة المجموعات، في تصفيات كأس العالم 2026، يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، على استاد القاهرة الدولي.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في مرحلة المجموعات

والقنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، سيتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية، والتي قد حصلت على حقوق بث كافة مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه.

مجموعة المنتخب المصري

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، برفقة كل من:

بوركينا فاسو.

غينيا بيساو.

سيراليون.

أثيوبيا.

جيبوتي.

معلق مباراة مصر وجيبوتي

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت على إسناد اللقاء بين مصر وجيبوتي إلى المعلق الرياضي ايمن الكاشف.

ويذكر أن كأس العالم 2026، ينظم في ثلاث دول وهما كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.