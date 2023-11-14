تراند اليوم : الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء.. معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن حالة الطقس ستكون معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس الأربعاء 15 نوفمبر 2023 المتوقعة
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن حالة الطقس غدًا الأربعاء ستكون لطيفة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنية حدوث (40% تقريبا) غدًا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، مع انخفاض احتمالات سقوطها على محافظات آخري.
درجات الحرارة المتوقعة
وأوضحت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، 15 نوفمبر 2023، على بعض المحافظات والتي جاءت وفقًا للآتي:
|المنطقة
|درجة الحرارة العظمي
|درجات الحرارة الصغري
|القاهرة الكبرى
|27
|19
|الإسكندرية
|26
|18
|جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه
|27
|19
|السواحل الشمالية الغربية
|26
|18
|السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى
|26
|18
|جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء
|29
|22
|شمال الصعيد
|27
|16
|جنوب الصعيد
|29
|21
ملخص
- حالة طقس الأربعاء، ستكون معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.
- درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الإسكندرية 26 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.
- هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنية حدوث (40% تقريبا) غدًا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.
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