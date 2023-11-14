تراند اليوم : توقعات أسعار الحج 2024 تتراوح بين 195 و480 ألف جنيه مصري

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج لهذا العام، وبينما ينتظر الكثيرون الإعلان عن أسعار الحج، بدأت بعض شركات السياحة في توقع أسعار موسم الحج 2024/1445هـ المحتملة، في هذا التقرير نوضح لكم توقعات الأسعار لموسم الحج 2024، وسبب ارتفاعها، وموعد فتح باب الحجز للحج السياحي.

أسعار الحج السياحي 2024

وفقًا لتوقعات شركات السياحة، ستبدأ أسعار الحج السياحي في مصر كالآتي:

من 195 ألف جنيه مصري (12 ألف دولار أمريكي) للحج البري.

تصل إلى 430 ألف جنيه (26 ألف دولار أمريكي) للحج فئة الخمس نجوم.

أسعار الحج الاقتصادي 210000 الف جنيه بدون تذاكر.

وترجع هذه الزيادة في الأسعار إلى عدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع سعر الريال السعودي، وزيادة تكاليف الخدمات المقدمة للحجاج، مثل النقل والإقامة والتغذية.

تعليق عضو اللجنة العليا للحج والعمرة

وعلق ناصر ترك، عضواللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، على أسعار الحج التي توقعتها شركات السياحة، والتي وصفها الجميع بأنها باهظة الثمن، حيث قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع على شاشة «القاهرة والناس»، «حتى الآن تجري مناقشة الضوابط الخاصة بالحج ولم يتم الاتفاق على أسعار الرحلات حتى هذه اللحظة».

وعن سبب التوقعات بارتفاع أسعار الحج 2024 أشار «ترك» إلى أن مصر فيها أرخص رحلة حج في العالم، ولكن يحدث الفارق بسبب سعر العملة بين الجنيه المصري والريال السعودي، إذ إن هناك رسوم إقامة وتغذية يتم التعامل بها بالعملة السعودية، لافتًا إلى أنه يتم التيسير في الحج بأقل الأسعار.

موعد فتح باب الحجز للحج السياحي

لم تعلن وزارة السياحة والآثار حتى الآن موعد فتح باب الحجز للحج السياحي 2024، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة.