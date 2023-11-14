تراند اليوم : أفضل وأسوأ أنواع الأسماك على صحتك “من سمك السلمون إلى سمك القرش”

تعتبر الأسماك من الأطعمة الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن، كما أنها من مصادر قليلة السعرات الحرارية والدهون المشبعة، ولكن ليس كل أنواع الأسماك تعتبر جيدة من منظور غذائي، ونتناول الآن في هذا المقال فوائد الأسماك للصحة وأفضل وأسوأ الأسماك لصحة الإنسان كالتالي:

فوائد الأسماك للصحة

تعتبر الأسماك البحرية أكثر فائدة للصحة من الأسماك النهرية، وذلك لأنها تحتوي على نسبة أعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، مثل:

حماية القلب من الأمراض.

تحسين صحة الدماغ.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تحسين صحة العين.

أفضل الأسماك المفيدة للجسم

السلمون: يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، ومصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن.

التونة: تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي مصدر جيد للبروتين.

السردين: يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى أحماض EPA وDHA، التي تعد مضادة للالتهابات وتحافظ على صحة القلب، بالإضافة إلى إنها مصدر جيد للبروتين والكالسيوم.

الهلبوت: تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهو غني بالسيلينيوم، ومضاد للأكسدة مفيد للقلب ويقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، والمفيدة لصحة الدماغ ولوظائف الذاكرة والإدراك.

الماكريل: يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، كما أنه مصدر جيد للبروتين.

أسوأ الأسماك المفيدة للجسم

هناك بعض أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، وهو معدن سام يمكن أن يسبب مشاكل صحية، مثل:

تلف الأعصاب.

مشاكل في الكلى.

مشاكل في النمو.

وفيما يلي بعض أسوأ الأسماك المفيدة للجسم من حيث نسبة الزئبق:

سمك القرش: يحتوي على نسبة عالية من الزئبق، ويحتوي أيضا على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

سمك أبو سيف: يحتوي على نسبة عالية من الزئبق، بالإضافة إلي نسبة عالية من السعرات الحرارية.

سمك الملك: يحتوي على نسبة عالية من الزئبق، ومن أحماض أوميغا 6 الدهنية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

التونة: هي مصدر غني بالفيتامينات B6 وB12، إلا إنها ليست مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، كما أنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، لذا يجب الحد من تناولها.

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نصائح لاختيار الأسماك المفيدة للجسم

اختيار الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

اختيار الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق.

اختيار الأسماك الطازجة أو المجمدة حديثًا.

ويمكن استبدال الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق بأنواع أخرى من الأسماك، مثل: