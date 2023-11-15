تراند اليوم : اشرب ماء ورق الغار يوميًا وشاهد السحر الذي يفعله لك

ربما سمعت عن فوائد ورق الغار، لكن هل تعلم أن شرب ماء ورق الغار لإنقاص الوزن يمكن أن يفعل السحر؟ ربما تكون قد سمعت عن العديد من التوابل والأعشاب التي تعتبر ذات خصائص طبية، واحد منها هو ورقة الغار، وستكون سعيدًا عندما تعلم أن أوراق الغار يمكن أن تكون حليفًا قيمًا في جهودك لإنقاص الوزن، إن استهلاك ماء ورق الغار لفقدان الوزن هو أفضل طريقة لجني فوائده.

ماء ورق الغار لإنقاص الوزن

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، غالبًا ما يفترض الناس أن اتباع نظام غذائي لطيف وعديم المذاق هو وحده الذي سيحقق فوائد، ولكن هذا مفهوم خاطئ تمامًا، تعتبر أوراق الغار واحدة من العديد من الأعشاب التي يمكن أن تعزز نكهة مطبخك ويمكن أن تعزز رحلة فقدان الوزن.

وبحسب موقع Health Shots و استشاري التغذية/أخصائي التغذية، مستشفيات الأمومة، تشيناي هاري لاكشمي، لمعرفة كيف يمكن لأوراق الغار أن تساعد في إنقاص الوزن، تابع القراءة لمعرفة ما يقوله أخصائي التغذية عن فوائد ورق الغار:

فوائد ورق الغار

ورق الغار هو عشب شائع في المطابخ الهندية ومعظم المطابخ في انحاء العالم، يتم إضافته عادةً إلى الأطعمة المطبوخة ببطء مثل الحساء أو البرياني، إنه يجعل الطعام لذيذًا وعطريًا، ومع ذلك، ما هو غير معروف هو أن ورق الغار له العديد من الخصائص الطبية ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، فإذا كنت تعاني من مشاكل زيادة الوزن ، فإن ورق الغار هو العلاج الطبيعي الأمثل لها، والآن كيف تساعد ورق الغار على إنقاص الوزن؟

أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف

تعد أوراق الغار مصدرًا ممتازًا للألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع وتحسن حركات الأمعاء، وهي ضرورية لإدارة الوزن، وورق الغار لا يساعد فقط في عملية الهضم وحركة الأمعاء ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على امتلاء المعدة، ونتيجة لذلك، فإنه يمنع الإفراط في تناول الطعام أو الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية.

يحسن الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء بشكل عام

تساعد الألياف الموجودة في أوراق الغار على تحسين حركة الأمعاء وتساعد على الهضم بشكل أفضل، يعد الهضم السليم ضروريًا لفقدان الوزن لأنه يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكبر، مما يساعد على تجنب زيادة الوزن، وبسبب محتواه العالي من الكالسيوم أيضًا، يعتبر ورق الغار أيضًا حارقًا للدهون.

يحسن عملية التمثيل الغذائي لديك

يعد التمثيل الغذائي الجيد الذي يحرق السعرات الحرارية التي تستهلكها كل يوم أمرًا ضروريًا في رحلة إنقاص الوزن، وتعتبر أوراق الغار ممتازة لتحسين عملية التمثيل الغذائي لديك ومساعدتك على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، قد يساعدك التمثيل الغذائي السريع على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل أسرع.

فوائد أخرى

ورق الغار غني بالفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب6 وفيتامين ج، وتساعد هذه الفيتامينات على تعزيز مناعتك، يمكن أن يساعد شاي أوراق الغار في توفير الراحة من أمراض الجهاز التنفسي ويقلل من الاحتقان، وأوراق الغار مفيدة أيضًا في السيطرة على مرض السكري ويمكنها خفض مستويات السكر.

خطوات تحضير ماء ورق الغار بسرعة

يمكنك أخذ حفنة من أوراق الغار وإضافتها إلى الماء الساخن المغلي.

حركيه لبضع ثوان ثم أطفئي النار.

صفي الخليط واتركي الماء يصل إلى درجة حرارة الغرفة.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل للاستمتاع بها.

ماء ورق الغار جاهز الآن، اشربه واستمتع بفوائده في إنقاص الوزن.