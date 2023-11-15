تراند اليوم : موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا .. ومباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية

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عشاق الكرة المصرية في كل مكان ، نعرض عليكم موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا ، وكذلك موعد مباراة الزمالك في الكونفدرالية ، حيث يستعد قطبي الكرة المصرية ، إستعدادهم لخوض مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا “الأهلي وبيراميدز” ، وكذلك مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية “الزمالك وفيوتشر” ، وذلك بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي والتي تقام بها الأجندة الدولية الخاصة بجميع منتخبات العالم ، حيث تقام مباراة مصر وجيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ، وتليها مباراة مصر وسيراليون يوم 19 نوفمبر الجاري ، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم .
موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني ، يستضيف النادي الأهلي فريق ميدياما الغاني ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا ، والتي سوف تقام يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .
مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
بعد أن عرضنا عليكم موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا ، تعرف على الفرق المشاركة مع المارد الأحمر بالمجموعة الرابعة ، وذلك بعد إجراء القرعة بمدينة “جوهانسبرج” بجنوب أفريقيا، وجاء تشكيل المجموعة كالتالي .
- الأهلي “مصر” .
- شباب بلوزداد “الجزائر” .
- يانج أفريكانز “تنزانيا”
- ميدياما “غانا”
حكم مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا
قامت لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم ، بتعيين الحكم “تولي بوبو تراوري” لإدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني .
موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية
مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية ، يستضيف الفارس الأبيض نظيره أبوسليم الليبي ، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية ، وذلك يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ,
مجموعة الزمالك في الكونفدرالية
بعد أن عرضنا عليكم موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي ، تعرف على الفرق المشاركة مع الزمالك بالمجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية وهي كالتالي:
- الزمالك “مصر”
- ساجرادا “أنجولا”
- سوار “غينيا”
- أبوسليم “ليبيا”
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