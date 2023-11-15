تراند اليوم : موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا .. ومباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية

عشاق الكرة المصرية في كل مكان ، نعرض عليكم موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا ، وكذلك موعد مباراة الزمالك في الكونفدرالية ، حيث يستعد قطبي الكرة المصرية ، إستعدادهم لخوض مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا “الأهلي وبيراميدز” ، وكذلك مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية “الزمالك وفيوتشر” ، وذلك بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي والتي تقام بها الأجندة الدولية الخاصة بجميع منتخبات العالم ، حيث تقام مباراة مصر وجيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ، وتليها مباراة مصر وسيراليون يوم 19 نوفمبر الجاري ، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني ، يستضيف النادي الأهلي فريق ميدياما الغاني ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا ، والتي سوف تقام يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

بعد أن عرضنا عليكم موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا ، تعرف على الفرق المشاركة مع المارد الأحمر بالمجموعة الرابعة ، وذلك بعد إجراء القرعة بمدينة “جوهانسبرج” بجنوب أفريقيا، وجاء تشكيل المجموعة كالتالي .

الأهلي “مصر” .

شباب بلوزداد “الجزائر” .

يانج أفريكانز “تنزانيا”

ميدياما “غانا”

حكم مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

قامت لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم ، بتعيين الحكم “تولي بوبو تراوري” لإدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني .

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية ، يستضيف الفارس الأبيض نظيره أبوسليم الليبي ، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية ، وذلك يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ,

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

بعد أن عرضنا عليكم موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي ، تعرف على الفرق المشاركة مع الزمالك بالمجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية وهي كالتالي: