تراند اليوم : ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء 15 نوفمبر

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15 نوفمبر 2023 مع بداية التعاملات، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس، وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الثلاثاء 35 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 2635 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم
وسجلت أسعار المعدن الأصفر الثمين اليوم بدون أجور مصنعية بداية التعاملات كالتالي:
- الذهب عيار 14: 1780 جنيهًا للجرام.
- الذهب عيار 18: 2289 جنيهًا للجرام.
- الذهب عيار 21: 2670 جنيهًا للجرام.
- الذهب عيار 24: 3051 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب 21360 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء إلى نحو 1971 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم، بنسبة زيادة 0.34%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويرجع ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب في مصر، باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التضخم المرتفع وزيادة المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
فيما يلي جدول محدث بشكل آلي ولحظي حسب تطورات حركة البيع والشراء في سوق الصاغة المصرية:
آخر تحديث منذ 15 دقيقة
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|بيع 3,040 شراء 3,063
|عيار 22
|بيع 2,787 شراء 2,808
|عيار 21
|بيع 2,660 شراء 2,680
|عيار 18
|بيع 2,280 شراء 2,297
|عيار 14
|بيع 1,773 شراء 1,787
|عيار 12
|بيع 1,520 شراء 1,531
|الاوقية
|بيع 94,544 شراء 95,255
|الجنيه الذهب
|بيع 21,280 شراء 21,440
|الكيلو
|بيع 3,040,000 شراء 3,062,857
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع في الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت أسعار الذهب عالميًا في الارتفاع.
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