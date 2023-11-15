تراند اليوم : التصنيف العالمي لكرة القدم لشهر نوفمبر 2023.. أفضل 10 أندية حول العالم

يواصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تصدر ترتيب أفضل الأندية حول العالم، وفقا لآخر تحديث لموقع “footballdatabase” العالمي. وجاء مانشستر سيتي على رأس أفضل 10 أندية حول العالم برصيد 2084 نقطة، متفوقا على بايرن ميونخ الألماني الذي حل وصيفا بـ2020 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد الإسباني المركز الثالث بـ 1987 نقطة.

ويعود هذا التفوق إلى ما يقدمه مانشستر سيتي من نتائج جيدة منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي 2023-2024، فقد فاز الفريق في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني.

وتسيطر الأندية الإنجليزية والإسبانية على التواجد فى قائمة الأفضل، إذ أنه بجانب مانشستر سيتي يحتل ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، المركز الخامس بـ1911 نقطة، يليه أرسنال الذي بين صفوفه الدولي المصري الآخر محمد النني سادسا بـ1907 نقطة.

بينما يتواجد برشلونة فى المركز السابع برصيد 1892 نقطة، يليه مواطنه أتلتيكو مدريد ثامنا بـ1890 نقطة.

المركز النادي البلد النقاط 1 مانشستر سيتي إنجلترا 2084 2 بايرن ميونخ ألمانيا 2020 3 ريال مدريد إسبانيا 1987 4 إنتر ميلان إيطاليا 1970 5 ليفربول إنجلترا 1911 6 آرسنال إنجلترا 1907 7 برشلونة إسبانيا 1892 8 أتلتيكو مدريد إسبانيا 1890 9 لايبزيغ ألمانيا 1869 10 بورتو البرتغال 1865

ويبقى مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد ضمه للنجم النرويجي إيرلينج هالاند.