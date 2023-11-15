تراند اليوم : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء في غزة والأمم المتحدة تصفه بالـ “مروع”

قال شهود إن القوات الإسرائيلية دخلت أكبر مستشفى في غزة يوم الأربعاء وقامت بتفتيش غرفه والطابق السفلي منه في ذروة حصار أثار قلقًا عالميًا بعد ما قالت إسرائيل إنه اشتباك مميت عند البوابات، وبعد أن أصبح الهدف الرئيسي للعملية البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية، التي تقول إن مقاتلي حماس يتمركزون في أنفاق تحتها، وهو ما تنفيه حماس.

ويتركز الآن اهتمام العالم على مصير مئات المرضى وآلاف المدنيين النازحين المحاصرين في الداخل، ويقول مسؤولون في غزة إن العديد من المرضى، بما في ذلك ثلاثة أطفال حديثي الولادة، توفوا في الأيام الأخيرة نتيجة تطويق إسرائيل للمنشأة.

وقالت إسرائيل إن قواتها قتلت مقاتلين في اشتباك خارج البوابات، وأحضرت إمدادات طبية لمن كانوا بالداخل، كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “قبل دخول المستشفى، واجهت قواتنا عبوات ناسفة وخلايا إرهابية، واندلع قتال قُتل فيه الإرهابيون”.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: “يمكننا أن نؤكد أن الحاضنات وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية التي جلبتها دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي من إسرائيل وصلت بنجاح إلى مستشفى الشفاء، فرقنا الطبية وجنودنا الناطقون باللغة العربية متواجدون على الأرض لضمان وصول هذه الإمدادات إلى المحتاجين”.

وقال الجراح الدكتور أحمد المحللاتي لرويترز عبر الهاتف إن الموظفين كانوا مختبئين مع اندلاع القتال خارج المستشفى أثناء الليل، وأضاف ” بدأ مساء أمس… إطلاق النار حول المستشفى وداخل المستشفى، وكان الصوت مروعا حقا، انظر، يمكنك أن تشعر أنه قريب جدا من المستشفى”، وتابع قائلًا: “وبعد ذلك أدركنا أن الدبابات تتحرك حول المستشفى، ودخلت إحدى الدبابات الكبيرة داخل المستشفى من البوابة الرئيسية الشرقية، وكانت متوقفة أمام قسم الطوارئ بالمستشفى”.

وقال المحللاتي: “تم استخدام جميع أنواع الأسلحة حول المستشفى، لقد استهدفوا المستشفى مباشرة، نحاول تجنب التواجد بالقرب من النوافذ”.

وقال شاهد آخر داخل المستشفى، تم الاتصال به عبر الهاتف، إن الدبابات دخلت المجمع في الساعة 3:00 صباحًا، وترجلت القوات الإسرائيلية وانتشرت في الفناء، وبدأت في تفتيش الطابق السفلي ودخول المباني.

وقال الشاهد الذي طلب عدم ذكر اسمه “كان النظر من النافذة الزجاجية خطيرا للغاية، أبلغتنا إدارة المستشفى أن جيش الاحتلال أبلغهم أنهم يريدون تفتيشنا وتفتيش غرفة غرفة، أنا خائف جدا”، خوفا من الانتقام الإسرائيلي.

وقال الرجل “لم يكن هناك إطلاق نار لأنه لم يكن هناك مسلحون داخل المنشأة، كان الجنود يتصرفون بحرية وكذلك الناس داخل المستشفى والأطباء والجرحى والنازحين”، وقال لرويترز في وقت لاحق إنه كان من الممكن سماع دوي إطلاق نار بين الحين والآخر وأنه ظل مختبئًا.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان: “بناء على معلومات استخباراتية وضرورة تشغيلية، تنفذ قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر لشبكة سي إن إن إن: المستشفى والمجمع كانا بالنسبة لحماس “محورا مركزيا لعملياتها، وربما حتى القلب النابض وربما حتى مركز الثقل”.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن معلوماتها الاستخباراتية تدعم الاستنتاجات الإسرائيلية، وقالت حماس إن ذلك بمثابة إعطاء إسرائيل “الضوء الأخضر” لإسرائيل لمداهمة المستشفى، وحملت الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية الكاملة عن العملية إلى جانب إسرائيل نفسها. المصدر رويترز.