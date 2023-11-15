تراند اليوم : الصور الرسمية لهاتف Red Magic 9 Pro تكشف تصميمه وألوانه وأبرز مواصفاته

تستعد العلامة التجارية Nubia لإطلاق الجيل القادم من هواتفها الرئيسية سلسلة Red Magic 9 قريبًا، في حين أن الإعلان الرسمي عن الهاتف مقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد قامت الشركة بمشاركة صور رسمية لـ Red Magic 9 Pro القادم، لذا دعونا نلقي نظرة.

تصميم وألوان Red Magic 9 Pro

من المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة Red Magic 9 في 23 نوفمبر 2023، وقد استبقت ذلك الآن، وقامت Nubia بمشاركة صور للجهاز قبل تاريخ الإطلاق من خلال حسابها الرسمي على موقع Weibo (موقع صيني للمدونات المصغرة)، ووفقًا للمنشور، يمكننا أن نرى أن Red Magic 9 Pro سيكون متاحًا بثلاثة خيارات للألوان وهي: يشمل “Deuterium Transparent Silver Wings”، و “Deuterium Transparent Dark Night”، و “Dark Night Knight”.

كما يوحي الاسم لهذه الألوان، فإن هذه الإصدارات تتميز بلوحة خلفية شفافة تمنحنا نظرة على بعض عمليات الجهاز الداخلية، وفي ذات الوقت، ستوفر الواجهة الأمامية تجربة شاشة كاملة حيث يتم وضع الكاميرا الأمامية في وحدة كاميرا تحت الشاشة، وقامت العلامة التجارية أيضًا بمشاركة صورة تشويقية أخرى كشفت أن اللوحة الخلفية لن تحتوي على أي أخاديد للكاميرات الخلفية.

وبالنسبة لبعض المواصفات الرئيسية، من المتوقع أن يتم تجهيز Red Magic 9 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ويشاع أنه سيتم تزويد الهاتف بمستشعر أساسي من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل من طراز GN5 على الجزء الخلفي يدعم تثبيت الصورة البصري (OIS)، وهذا يأتي بجانب عدسة بزاوية واسعة فائقة الدقة من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل من طراز JN1.