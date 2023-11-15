تراند اليوم : بدء مكالمات الصوت في واتساب للدردشات الجماعية في الظهور الآن للجميع على نظامي iOS و Android

لقد قامت واتساب باختبار مكالمات الصوت في واتساب لبعض الوقت، والآن، تعد هذه الميزة المخصصة للدردشات الجماعية لإجراء مكالمات صوتية دون إزعاج متاحة للجميع، إنها طريقة هادئة لبدء المكالمات الصوتية مع أي شخص يرغب في الانضمام إليها، وبعد أن كانت ميزة المكالمات الصوتية في واتساب قيد التجربة في الإصدار التجريبي للتطبيق بدأت الآن في الظهور للجميع على نظامي Android و iOS.

بدء مكالمات الصوت في واتساب في الظهور الآن

تتوفر الميزة الجديدة في واتساب مع أحدث إصدار من التطبيق على متجر Play و App Store ، ووفقًا لـ WABetaInfo، نظرًا لأنها بدأت للتو في الظهور، فقد يستغرق بعض الوقت قبل أن تصل الميزة إلى الجميع، إذا قمت بتحديث واتساب على هاتفك، فيمكنك اتباع الخطوات التالية للتحقق مما إذا كانت الميزة متاحة:

افتح واتساب وانتقل إلى دردشة جماعية.

ابحث عن رمز الموجة الموجود بجوار اسم الدردشة الجماعية.

انقر عليه لبدء مكالمة صوتية.

ستكون واجهة المكالمة الصوتية مرئية في أعلى الدردشة الجماعية.

يمكن لأي عضو الانضمام والانسحاب في أي وقت.

سيظهر واتساب أيضًا عدد الأشخاص المتصلين في مكالمة الصوت، لذا حتى إذا لم تنضم إلى مكالمة الصوت، يمكنك معرفة من هو جزء منها، إذا تركت مكالمة الصوت فارغة لمدة 60 دقيقة، فسيتم إيقافها تلقائيًا.

كما يشارك واتساب أيضًا إشعارًا صامتًا في المجموعة في كل مرة يتم فيها إنشاء مكالمة صوتية جديدة، ومع ذلك، تكون هذه الميزة مخصصة فقط للمجموعات الكبيرة التي تحتوي على 33 إلى 128 عضوًا.

يمكن مقارنة مكالمات الصوت في واتساب مع Twitter Spaces و Clubhouse، حيث يبدأ شخص ما جلسة صوتية ويمكن لأي شخص الانضمام للاستماع والتحدث، ومع ذلك، تكون ميزة واتساب للمكالمات الصوتية أكثر شمولًا، ويمكن أن تكون مفيدة لأنه ليس من الضروري من الجميع إجراء مكالمة صوتية جماعية، وبما أنه يتم قطع المكالمة بعد عدم النشاط لمدة 60 دقيقة، فمن الأسهل إدارتها.