تراند اليوم : موعد مباراة مصر ضد جيبوتى فى تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

ينهي اليوم الأربعاء منتخب الفراعنة استعداداته لخوض مباراة مصر ضد جيبوتي وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني الأول في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، مع منتخب جيبوتي على استاد القاهرة الدولي، في بداية مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال المقبل، والذي يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

ويُذكر أنه أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

واختار البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية للفريق، والتي تضم 28 لاعبًا، وهم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.

وتقام مباراة مصر ضد جيبوتي على استاد القاهرة الدولي، وتذاع على قناة أون تايم سبورت.

التوقعات بنتيجة مباراة مصر وجيبوتي

يُعد منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز على منتخب جيبوتي، الذي يُعد أحد أضعف المنتخبات في أفريقيا، حيث يملك منتخب مصر مجموعة مميزة من اللاعبين، بقيادة محمد صلاح، الذي يُعد أحد أفضل اللاعبين في العالم.

كما يضم منتخب مصر مجموعة من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، مثل: محمد الشناوي، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يحقق منتخب مصر الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة كبيرة، ويبدأ مشواره في تصفيات كأس العالم بثلاث نقاط.