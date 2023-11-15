تراند اليوم : عروض كارفور في الويك اند اشتري بسعر الجملة وابعد عن جشع التجار

عروض كارفور في الويك إند فرصة مميزة للعملاء للاستفادة من تخفيضات حصرية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمفروشات وأدوات المطبخ، وتستمر هذه العروض لفترة محدودة من اليوم وحتى 19 نوفمبر 2023، وتأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها كارفور لتلبية احتياجات عملائها وتقديم أفضل العروض الأسبوعية، وتقدم كارفور مصر تخفيضات هائلة تصل إلى 50% على مجموعة متنوعة المنتجات. ويمكن للعملاء الاستمتاع بتلك الخصومات في جميع فروع كارفور المنتشرة عبر مصر، كما يمكنهم الاستفادة منها أيضًا من خلال التسوق الإلكتروني عبر موقعها الرسمي. عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية والالكترونيات من خلال هذه العروض المذهلة، يتمكن العملاء من اقتناء أجهزتهم المفضلة بأسعار مخفضة بشكل كبير، فمثلاً، يمكن الحصول على شاشات وموبايلات ولابتوبات وأجهزة متنوعة من أفضل الأنواع التي تتميز بالعمر الطويل والقدرة على التحمل بأقل من أسعارها في السوق وبتخفيضات تصل ل 50% مما يوفر لك آلاف الجنيهات عند التسوق من كارفور مصر واليكم أهم عروض اليوم: موبايل ايس باز 3 رام 2 جيجا وذاكرة 32 جيجا بسعر يساوي 2499 جنية

سماعة بلوتوث انكر P2 MINI بسعر يساوي 999 جنية

لاب توب لينوفو V14 رمات 4 جيجا وذاكرة 1 تيرا بسعر يساوي 7449 جنية

طابعة اتش بي متعددة 2710 بسعر يساوي 2099 جنية

شاشة كمبيوتر جيمنج ال جي 24 بوصة بسعر 4799 جنية

فريزر رأسي فريش 6 أدراج نوفروست بسعر يساوي 22799 جنية

ثلاجة فريش سعة 426 لتر نوفروست بسعر يساوي 25199 جنية

سعر غسالة زانوسي 8 كجم تحميل علوي بسعر يساوي 9299 جنية عروض كارفور على المفروشات والأدوات المنزلية مع قدوم فصل الشتاء تبدأ الأسر المصرية في شراء المفروشات الجديدة التي تناسب فصل الشتاء من مفارش ولحافات وبطاطين والكثير من المنتجات التي وفرتها كارفور لعملائها خلال الفترة الحالية ليستطيعوا شراء كافة ما يريدون بأسعار مناسبة كما تتواجد عروض كبيرة جدا على أواني الطهي المختلفة وأدوات المنزل اشتري الآن قبل نهاية العروض يوم 19 نوفمبر 2023 واليكم عروض اليوم: طقم طهي جرانيت من نوع ايديال هوم 20 قطعة يساوي 8999 جنية

سعر طقم حلل 4 قطع + طقم مقلاية 3 قطع يساوي 3499 جنية

سعر طقم طهي استانلس زينوكس 13 قطعة يساوي 3799 جنية

سعر حلة ضغط زينوكس 10 لتر يساوي 1249 جنية

سعر طقم لحاف بطانية يساوي 1100 جنية

سعر مخدة فرو يساوي 129.95 جنية

سعر لحاف فايبر يساوي 649 جنية

سعر طقم ملاية يساوي 199.95 جنية

سعر لحاف فرو يساوي 599 جنية اقرأ أيضا نزلت الكشوفات الجديدة .. شوف اسمك نزل ولا لأ في دعم تكافل وكرامة لشهر نوفمبر

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