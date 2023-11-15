تراند اليوم : الكشف عن تصميم ومواصفات Redmi Note 13R Pro عبر موقع China Telecom

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تم إطلاق Redmi 12R Pro في الصين في شهر مايو من هذا العام، ويتم شحنه مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز ومجموعة شرائح Snapdragon 4 Gen 1، والآن، يبدو أن الشركة تعمل على خليفة يطلق عليه اسم Redmi Note 13R Pro ،حيث تم رصد هاتف ريدمي Note 13R Pro هذا على موقع الاتصالات الصيني، وهو ما لا يؤكد الاسم التسويقي للهاتف فحسب، بل يكشف أيضًا عن التصميم والمواصفات، بحسب موقع 91mobiles التقني.
تصميم Redmi Note 13R Pro
يتميز Redmi Note 13R Pro بتصميم متميز للغاية ويمكن رؤيته باللون الذهبي، ولكن قد تكون هناك خيارات أخرى عند الإطلاق مثل لون منتصف الليل الأسود والألوان الزرقاء، ويحتوي الهاتف على فتحة مثقوبة في المنتصف لمصور السيلفي وحواف مسطحة وإطارات ضيقة.
وتوجد أزرار التحكم في الصوت وأزرار الطاقة على الحافة اليمنى، كما يُرى قسم علبة SIM على الحافة اليسرى، ويوجد منفذ USB من النوع C والميكروفون الفردي وفتحة السماعة في الأسفل.
وتحتوي اللوحة الخلفية لجهاز Redmi Note 13R Pro على جزيرة كاميرا كبيرة تغطي الجزء العلوي من اللوحة الخلفية، ويحتوي هذا على مستشعرات كاميرا مزدوجة وفلاش LED، ونرى أيضًا شعار Redmi.
تتميز اللوحة الخلفية بتصميم متدرج فريد ويبدو أنيقًا للغاية باللون الذهبي، ويوجد مقبس صوت مقاس 3.5 ملم ومكبر الأشعة تحت الحمراء وفتحة ميكروفون في القسم العلوي، ويتميز هيكل الهاتف بتصميم يشبه الصندوق بزوايا مستديرة.
مواصفات Redmi Note 13R Pro
تتضمن قائمة الاتصالات الصينية أيضًا بعض مواصفات الأجهزة الخاصة بـ Redmi Note 13R Pro:
- الشاشة: سيحتوي Redmi Note 13R Pro على شاشة + FHD مقاس 6.67 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل وفتحة مثقوبة.
- المعالج: لم يتم الكشف عن تفاصيل الشرائح في الوقت الحالي ولكن من الممكن أن يكون من شركة MediaTek.
- نظام التشغيل: من المرجح أن يقوم هاتف Redmi بتشغيل واجهة MIUI 14 المخصصة المستندة إلى Android 13 خارج الصندوق.
- الكاميرات: من المتوقع أن يحتوي هاتف Redmi 13R Pro على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، ويمكن أن يكون هناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.
- البطارية: أظهرت القائمة أن الهاتف سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، كما كشفت قائمة China 3C عن شحن سريع بقوة 33 وات.
- الأبعاد: من المرجح أن يبلغ قياس الهاتف 1 × 74.95 × 7.73 ، ويزن 174 جرامًا.
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