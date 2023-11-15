تراند اليوم : ماء الليمون وخل التفاح.. ما هو الخيار الأفضل لفقدان الوزن؟

عندما يتعلق الأمر بمشروبات إنقاص الوزن، فإن الاسمين اللذين يتبادران إلى أذهاننا أولاً هما، ماء الليمون وخل التفاح، يبدأ البعض يومهم بأحد هذه المشروبات لبدء روتين فقدان الوزن لهذا اليوم، فهي تساعد على إزالة السموم من الجسم ومليئة بالطاقة بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات، لكن هل تساءلت يومًا ما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر؟ أم أن هناك فرق بين ماء الليمون وخل التفاح؟ نعم هناك فرق.

ما مدى فائدة ماء الليمون وخل التفاح؟

بحسب موقع Health Shots واختصاصي التغذية هاري لاكشمي، استشاري التغذية/أخصائي التغذية، مستشفيات الأمومة، تشيناي، تتمثل فائدة كلا المشروبين بالتالي:

الفوائد الصحية لشرب الماء بالليمون

يعد الليمون مصدرًا رائعًا لفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تساعد على حماية خلاياك من الجذور الحرة الضارة، وفيتامين C مفيد أيضًا لقلبك لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، ومن المعروف أيضًا أن ماء الليمون مفيد في عملية الهضم من خلال العمل كملين صباحي ويساعد في منع الإمساك، ولهذا السبب يفضل الكثير من الناس تناوله في الصباح لأنه يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي ويمنع تراكم السموم في الجسم، كما أنه مفيد لتقوية جهاز المناعة.

الفوائد الصحية لشرب خل التفاح

بالنسبة للكثيرين، خل التفاح هو المشروب المفضل لإنقاص الوزن، يقول الاختصاصي لاكشمي: “ خل التفاح له فوائد صحية عديدة أيضًا، يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، لقد أظهر خل التفاح إمكانات كبيرة في تحسين حساسية الأنسولين ويساعد على خفض استجابات السكر في الدم بعد الوجبات، هناك أيضًا دراسات تظهر أن خل التفاح مفيد في إنقاص الوزن، ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن إضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي فقط لن يساعد في تقليل وزنك، يجب أن يكون هناك أيضًا نظام غذائي سليم وعادات ممارسة الرياضة أيضًا لرؤية التغييرات المرئية.

هل واحد أفضل من الآخر لفقدان الوزن؟

ماء الليمون وخل التفاح لهما فوائد صحية مماثلة، لذلك، غالبًا ما يرتبك الناس بشأن أي واحد من الاثنين يجب عليهم اختياره، إذا كنت قد بدأت للتو رحلة إنقاص الوزن، فسيكون الماء بالليمون هو الخيار الأفضل، إنه لطيف على صحة أمعائك ولا يسبب ردود فعل مثل الحموضة لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية، ونكهته الطازجة تجعل من السهل إدراجها في نظامك الغذائي وتعتاد على شربها.

إذا اخترت تناول خل التفاح، تذكر أن تخففه ثم تستهلكه، قال لاكشمي: “قد يكون في بعض الأحيان قويًا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وجهاز هضمي حساس”.

في حين أن هذه المشروبات قد تساعدك في إنقاص الوزن، إلا أنها لا ينبغي أن تكون الحل الشامل، يجب عليك دائمًا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لإحراز بعض التقدم في تقليل وزنك.

“تذكر أيضًا أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الحمضية مثل ماء الليمون وخل التفاح يمكن أن يضر بمينا أسنانك، وأيًا كان الخيار الذي تختاره، فلا تبالغ فيه، “استهلكها باعتدال”.