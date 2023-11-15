تراند اليوم : سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 6.. منافس قوي في الفئة المتوسطة

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كشفت تسريبات جديدة عن هاتف Realme GT Neo 6، حيث يشير إلى أن الهاتف سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، ويعتبر هاتف Realme GT Neo 6 منافسًا قويًا في الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين أداء متميز وسعر تنافسي.
مواصفات هاتف Realme GT Neo 6
الشاشة: سيحتوي هاتف Realme GT Neo 6 على شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.
المعالج: فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، والذي يعد أحد أقوى معالجات الهواتف الذكية في السوق حاليًا.
الذاكرة: يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.
الكاميرا والتصوير
يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 8 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الماكرو، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن تأتي بدقة 16 ميجابكسل.
البطارية: تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط.
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سعر هاتف Realme GT Neo 6
من المتوقع أن يتوفر هاتف Realme GT Neo 6 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 275 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أقل من المتوقع، حيث كان من المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 300 دولار أمريكي.
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