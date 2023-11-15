تراند اليوم : السلطان هايبر ماركت تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات والطلبة

أعلنت شركة هايبر ماركت السلطان عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات والطلبة، برواتب مجزية وتأمينات، للعمل فورًا بمحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف والشروط وطرق التقديم كالتالي:

وظائف هايبر ماركت السلطان

مطلوب كاشير، مؤهلات عليا وطلبة.

مطلوب كول سنتر.

مطلوب منسقين ممرات.

مطلوب منسقين ثلاجات.

مطلوب شيف بقالة.

مطلوب محضرين ومتلقين طلبات.

مطلوب موظفين امن.

مطلوب شيف جزارة.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات والطلبة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، وتقدم الشركة رواتب مجزية ومكافئات وحوافز كل 3 أشهر، وزيادات سنوية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية، واجازات سنوية وأسبوعية ورسمية.

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التقديم على وظائف السلطان هايبر ماركت

للتقديم على الوظائف المعلنة بشركة السلطان هايبر ماركت يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف السلطان هايبر ماركت” ثم الحضور للمقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023، بالعنوان التالي: بمقر الشركة في أكتوبر فيستيفال سيتي خلف نادي الصيد وبجوار كمباوند فاميلي على محور جمال عبد الناصر.