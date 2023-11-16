تراند اليوم : اعرف باقي كام يوم على صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادات الجديدة التي اقرتها الحكومة

ينتظر العاملين بالدولة بفارغ الصبر صرف مرتبات شهر نوفمبر وخاصة بعد اعلان القوانين المحددة للزيادة الجديدة التي أعلنها السيد الرئيس الشهر الماضي ولم يتم تطبيقه على مرتبات شهر أكتوبر بسبب تأخر مجلس الشعب في اعتماد القوانين الجديدة ومع اعلان اتمام ثلاثة قوانين لرفع مرتبات العاملين في الدولة وهي بالترتيب زيادة بدل غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنية وقانون زيادة حد الاعفاء الضريبي وقانون رفع الحد الأدنى للأجور وسوف تؤدي القوانين الجديدة لرفع المرتبات لكافة الموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجات العليا.

باقي كم يوم على صرف مرتبات شهر نوفمبر

أعلنت الحكومة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر لكافة الهيئات الحكومية من أجل التسهيل على الموظفين وعدم حدوث تكدسات وتزاحم حول ماكينات ال ATM وقد تقرر تبكير صرف الرواتب لتصرف يوم الخميس الموافق 23 من شهر نوفمبر 2023 وذلك لضمان نزول المرتبات قبل عطلة نهاية الأسبوع وبحسبة بسيطة نجد أنه متبقي من اليوم الموافق 16 نوفمبر 2023 حوالي 7 أيام لصرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادات الجديدة ويمكنكم سحب المرتبات في أي وقت بداية من هذا الموعد.

ما هي الزيادات الجديدة وكيف تؤثر على مرتبات شهر نوفمبر

أولا- زيادة بدل غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنية بشكل شهري: سوف تؤدي هذه الزيادة لرفع مرتبك بمبلغ مقطوع مقداره 300 جنية شهريا على أن يصرف في شهر نوفمبر المبلغ بشكل مضاعف عن شهري أكتوبر ونوفمبر

ثانيا- زيادة حد الاعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% ليصل لمبلغ 45 ألف جنية بدلا من 36 ألف جنية

ثالثا- رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 500 جنية لكل درجة: بعد ضم زيادة بدل غلاء المعيشة وحد الاعفاء الضريبي في حال لم يصل الراتب للحد الأدنى للدرجة يتم زيادة الراتب ليصل للحد الأدنى (يمكنكم معرفة الحد الأدنى الجديد للرواتب من الرابط التالي اضغط هنا)