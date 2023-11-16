تراند اليوم : “لسعة بسيطة” ما سبب حدوث كهرباء عند لمس الاشياء؟

يشعر البعض بماس بسيط عند ملامسة الأشياء، لذا يتساءلوا عن سبب حدوث كهرباء عند لمس الاشياء؟ قد تشعر بلسعة بسيطة تمر في جسمك عبر ملامسة الأشياء الساكنة أو المصافحة باليد، يزداد أيضًا حدوثها عند بعض الأشخاص حتى يقتنعوا بأنها مرض أو متلازمة يجب العلاج منها، ولكنه في الحقيقة أمر شائع لا داعي للقلق منه كما أن لها تفسير علمي واضح وهو تكون الجماد من شحنات كهربائية سالبة وموجبة.

سبب حدوث كهرباء عند لمس الاشياء؟

لا يرتبط هذا الشعور بأي نوع من أنواع المرض، ولا يعتبر عارض نتيجة حدوث أي شيء، ولكن من المعروف أن الجمادات مكونة من ذرات تتكون من الكترونيات وبروتينات مشحونة، وعند ملامسة بعض الأشياء من حولك منها المعادن والملابس والأقمشة وأيضًا عند مصافحة بعض الناس يحدث انتقال بين الشحنات وتتغير عدد الإلكترونيات مقارنةً بالبروتينات فتصبح قابلة للانتقال، وهذا ما يتسبب بتلك القشعريرة.

علاج الكهرباء عند لمس الأشياء

تزداد هذه الظاهرة العلمية عند بعض الأشخاص ما يزيد شعورهم بالقلق والخوف من ملامسة المعادن والأيدي، وهو ليس بمرض ليوضع له العلم علاج، ولكن ببعض النصائح يمكن تجنب هذا الشعور المزعج، مثلًا:

يمكنك تجنب الملابس المصنوعة من الصوف.

وشرب كمية كافية من الماء حيث جفاف الجلد يساهم في زيادة الإصابة باللسعة.

والأفضل التقليل من الأكلات المالحة لتحسين الصحة بشكل عام.

أضرار الشحنات الكهربائية في الجسم

ترتفع درجة الخطورة عند إصابة الأعضاء الداخلية بشحنات كهربائية ومن أعراضها المرئية:

إصابة الجلد بحروق.

والإغماء عند الإصابة.

والخوف والقلق أو الرهبة من ملامسة المعادن والأجهزة.

علاج الكهرباء عند لمس الأشياء

في هذه الحالة يجب الخضوع للكشف الطبي والفحص الدقيق لأعضاء الجسم.

ويجب الحذر وابعاد الأطفال عن الأجهزة الكهربائية، حيث إصابتهم بالشحنات الكهربائية قد يعرضهم إلى تلف الدماغ.

أيضًا إصابة النساء الحوامل يعرض الأجنة لأمراض في الدماغ.

وتختلف الأضرار باختلاف شدة التيار الكهربائي الذي مر عبر الجسم ونوعه والمدة التي تعرض لها الشخص للتيار، بالإضافة إلى مقاومة الجسم لها، ومسار التيار في الأعضاء الداخلية، من المهم جدًا الحرص والابتعاد عن الأسلاك المكشوفة.