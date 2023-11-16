تراند اليوم : صينية بطاطس بالفراخ مشوية في الفرن بطعم لا يقاوم بتتبيله جديدة سهلة الخطوات

مع دخول فصل الشتاء، تقوم معظم الأمهات بالاستعداد لهذا الفصل من خلال اختيار أكلات شتوية تمنح العائلة أجواء الدف في الليالي الباردة. وتعد البطاطس من الأكلات الشتوية التي تحتوي على المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة الجسم يعشقها الكثير من الكبار والصغار وخاصة عندما تقوم ربة المنزل بإعدادها مع الفراخ المشوية داخل الفرن، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ المشوية بطعم لا يقاوم وتتبيلة جديدة سهلة الخطوات. مقادير صينية بطاطس بالفراخ * دجاجه كاملة * لتتبيلة الفراخة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

5 ملاعق من زيت الزيتون أو أي نوع زيت بدون رائحة

مكعب واحد من الزبدة

2 ملعقة صغيرة من عسل لنحل

2 ملعقة كبيرة من صويا صوص

2 ملعقة كبيرة من المسطردة يمكن الاستغناء عنها

ملعقة صغيرة من معجون صلصه طماطم

1 ملعقة كبيرة من بهارات دجاج

1 ملعقة صغيرة بببريكا

3 حبات حبهان أو هيل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة كركم * الخضار بصلة كبيرة متقطعة شرائح

2 حبات من فلفل الوان أو فلفل اخضر

1/2 كيلو بطاطس

٤ فصوص ثوم

روزماري لو متواجد طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ المشوية لشيف نادية السيد اقسمي الفرخة من النصف أو قطعيها من النصف من ناحية الصدر دون الوصول إلى ظهر الفرخة بواسطة سكين حادة أو مقص المطبخ.

قومي بقلبها من ناحية الأخرى ويتم الضغط عليها حتى تسمعي تكسير عظم الفرخة أي فردها.

نظفي الفرخة جيدا بواسطة طحينة التي تقضي على أي رائحة غير مستحبة موجودة بالفرخة.

نشفيها جيدا بورق المطبخ وترش بملح وفلفل أسود.

ادعكيها جيدا بالملح والفلفل الأسود من الجانين.

في طاسة على النار يفضل أن تكون غير لاصقة ضعي مكعب الزبدة وأربعة ملاعق زيت الزيتون مع الثوم مدقوق قليلا لخروج الرائحة منه وأورقه واحدة من روزماري أو أكليل الجبل إن وجد لإعطاء نكهة الثوم.

اتركي الثوم يأخذ لون ذهبي ثم أرفعه من على النار هو وروزماري.

ضعي الفرخة في الطاسة مع الضغط عليها لضمان تحميرها من الجانبين.

اتركي الفرخة جانبا.

في طبق حضري التتبيلة المذكورة بالأعلى وقلبيها جيدا وادهيني بهذة التتبيلة الرهيبة والجديدة الفرخة من جميع الجوانب.

قطعي البصلة شرائح والبطاطس على شكل دوائر بحجم متوسط حتى تحفظي على شكلها بعد النضج.

في نفس الطاسة التي حمرتي بها الفرخة ضعي البصلة وحمريها إلى أن تأخذ اللون الذهبي خفيف ثم ضعي فلفل الألوان وبعد أن يدبل ضعي البطاطس تشوح مع المكونات مع إضافة باقي التتبيلة الفراخة لتغليفها بالون الأحمر الجميل على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

لتسوية الفراخ: في صينية الفرن نضع الخضار (البصلة متقطعة والثوم والفلفل الأخضر أو الألوان والبطاطس والفرخة في المنتصف مع إضافة ربع كوب ماء لمساعدة الفرخة لتعمل بخار في الفرن غلفي الصينية بورق الفويل أو ورق الألمنيوم.

ادخليها على فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو حسب حجم الفرخة.

قدميها مع الأرز المغلفل بالزبدة.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : صينية بطاطس بالفراخ مشوية في الفرن بطعم لا يقاوم بتتبيله جديدة سهلة الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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