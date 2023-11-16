تراند اليوم : حالة الطقس: الأرصاد الجوية تحذر من حالة عدم استقرار وتقلبات حادة وسريعة اعتبارًا من الأحد 19 نوفمبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر اليوم الخميس من حالة عدم الاستقرار وتقلبات حادة وسريعة في الطقس اعتبارًا من الأحد 19 نوفمبر الجاري، وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة الجوية ستؤدي إلى سقوط أمطار على كافة أنحاء البلاد، وقد تكون غزيرة على بعض المناطق، كما ستؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم

وفي حالة الطقس اليوم، توقعت الهيئة أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية: أن الطقس سيكون لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب الصعيد، كما توقعت الهيئة أن يسود طقس غائم على القاهرة والوجه البحري، ويكون غائما جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمسا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وتضمّن تقرير حالة الطقس توقعات الهيئة: تتكون شبورة مائية صباحًا من الممكن أن تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حركة الملاحة

وتوقعت الهيئة في تقريرها حول حالة الطقس، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، كما أن حركة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وطالبت الهيئة المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المفتوحة أثناء هطول الأمطار، وكذلك توخى الحذر أثناء قيادة السيارات في الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.