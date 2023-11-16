تراند اليوم : ظهور هاتف Redmi K70 على منصة Geekbench مع التفاصيل الرئيسية للجهاز

من المتوقع أن تقوم العلامة التجارية Redmi بإطلاق هواتف ذكية من سلسلة K70 بحلول نهاية هذا الشهر، في الآونة الأخيرة، تم رصد نموذج K70 القياسي في صور مسربة تظهر نظرة واضحة على الجهاز، فقد تم تسريب تفاصيل حول سلسلة K70 عدة مرات، والآن، قبل الإطلاق، ظهر Redmi K70 على منصة Geekbench القياسية، مما يكشف عن أجهزته.

Redmi K70

رصد Redmi K70 على منصة Geekbench

على Geekbench، يحمل Redmi K70 رقم الطراز 2311DRK48C، يذكر سجل قاعدة البيانات اسم الرمز اللوحي ‘duchamp’ والذي يتكون من أربعة نوى تعمل بسرعة 2.20GHz، وثلاثة نوى تعمل بسرعة 3.20GHz، ونواة رئيسية تعمل بسرعة 3.35GHz، من المحتمل أن يتوافق تكوين المعالج والاسم الرمزي للوحة الأم مع شريحة MediaTek Dimensity 8300 التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا في هذا الشهر، ووفقًا لمنصة القياس، سيتم تزويد الهاتف الذكي القادم بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، وسيتم شحن نظام التشغيل Android 14 محملاً مسبقًا.

يسجل هاتف Redmi K70 ،1248 و 4177 نقطة في نتائج اختبار Geekbench أحادي النواة ومتعدد النواة.

في السابق، ظهر Redmi K70 بنفس رقم الطراز على موقع 3C الرسمي في الصين، وكشفت عن دعم الشحن السريع 90 واط واتصال 5G، ومن المتوقع أن يتم دعم الهاتف الذكي بواسطة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

ووفقًا للصورة المسربة لـ Redmi K70، سيضم جزيرة كاميرا مستطيلة تشبه POCO تضم ثلاث كاميرات ووحدة فلاش LED تبرز أكثر، ويحتوي الجهاز على شاشة مسطحة مع فتحة ثقب محاذية في الوسط وإطارات رقيقة حول الشاشة.

البيانات القيمة رقم الطراز 2311DRK48C المعالج MediaTek Dimensity 8300 ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 16 جيجابايت نظام التشغيل Android 14 النقاط في اختبار Geekbench أحادي النواة 1248 النقاط في اختبار Geekbench متعدد النواة 4177

ترجمة الصورة إلى اللغة العربية:

الصورة تظهر نتائج اختبار Geekbench لجهاز ذكي من شاومي يحمل رقم الطراز 2311DRK48C.

الجدول بالبيانات التي تتضمنها:

يشير اسم الرمز اللوحي “duchamp” إلى أن المعالج هو MediaTek Dimensity 8300.

تشير النقاط في اختبار Geekbench إلى أن أداء الهاتف الذكي جيد جدًا.

الخلاصة:

من المتوقع أن يكون Redmi K70 هاتفًا ذكيًا قويًا بأداء جيد جدًا. سيحتوي على معالج MediaTek Dimensity 8300 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ونظام التشغيل Android 14.