تراند اليوم : فقط الأشخاص ذوي النظر الحاد من يمكنهم اكتشاف الفراشة بين الكلاب خلال 6 ثواني فقط

الغاز البحث عن الأشياء تعد من الألغاز الرائعة لتنشيط الدماغ، فهي تنمي مهارات التفكير البصري وحل المشكلات، كما انها تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستوى التوتر، ولذلك نقدم اليوم لغز من الغاز البحث عن الأشياء، فهل أنت مستعد للعثور على الفراشة وَسْط الكلاب، هيا ابدأ.

حاول العثور على الفراشة وَسْط الكلاب

توجد أمامك صورة لمجموعة من الكلاب ويوجد بينها فراشة مختبئة، ومموهة بشكل جيد للغاية، فهل يمكنك العثور عليها، قد يبد صعبا، ولكن مع بعض التركيز قد تجدها سريعًا، هيا ابدأ الآن.

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إجابة اللغز:

إذا لم تتمكن من العثور على الفراشة خلال الوقت المحدد، فيمكنك أن ترى الحل في الصورة التالية:

أخبرنا في التعليقات، هل تمكنت من العثور على الفراشة في الوقت المحدد؟ كم استغرقت للعثور على الفراشة؟