تراند اليوم : برنامج الغذاء العالمي يحذر: قطاع غزة يواجه مجاعة واسعة النطاق

يواجه سكان قطاع غزة وضعا إنسانيًا صعبًا للغاية، حيث يعاني معظمهم من الجوع والأمراض والنزوح، جراء القصف المستمر من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة، وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، اليوم الخميس في بيان محذرة من أن قطاع غزة يواجه “مجاعة واسعة النطاق”، مضيفة “أن جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية”.

وأوضحت ماكين في البيان إن “إمدادات الغذاء والمياه معدومة فعليًا في غزة ولا يصل سوى جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود”، وأضافت: “في ظل اقتراب فصل الشتاء بسرعة والملاجئ غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا فوريًا بحدوث مجاعة”.

وكان برنامج الغذا العالمي حذر أيضًا يوم الثلاثاء من التدهور بشكل متسارع للوضع في قطاع غزة، في الوقت الذي لم يتبق في المتاجر من مخزون الغذاء سوى ما يكفي لمدة 4 أو 5 أيام فقط، حيث قالت في تصريح للصحفيين، المتحدثة باسم البرنامج في الشرق الأوسط عبير عطيفة: “داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما 4 أو 5 أيام”، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

هذا وتنتظر شاحنات من المساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري، العبور إلى الجانب الفلسطيني لإيصال المساعدات، فيما تعبر عشرات الشاحنات يوميًا إلى غزة، لكنها لا تمثل سوى جزء صغير من احتياجات سكان القطاع.