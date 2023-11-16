تراند اليوم : مواصفات وسعر هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S24 منافس أيفون.. بتقنيات جبارة

تعلن شركة سامسونج عن أحدث هواتفها من سلسلة سامسونج جلاكسي S24، ومن المتوقع إطلاقه في مطلع العام القادم، ولكن منذ الإعلان عنه وبدأت تتوالى التسريبات، لكشف تفاصيل ومواصفات هاتف سامسونج العملاق Galaxy S24، المنافس الأقوى لهواتف أيفون 15، حيث يأتي الهاتف مزودًا بمعالج 3Snapdragon 8 Gen بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويعتبر المعالج قويًا جدًا، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج جلاكسي S24 سيأتي بحواف مسطحة شبيها بتصميم هواتف أيفون، ونتعرف الآن على مواصفات هاتف Galaxy S24.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24

وفقا للتسريبات، فان هاتف سامسونج Galaxy S24 يأتي ببعض المواصفات الأكثر تميزا، وهي كالتالي:

يأتي بشاشة سوبر إموليد بلس بحجم يصل إلى نحو 6.7 انش، بتردد 120 هرتز، ووفقا للتسريبات فان هواتف سامسونج جلاكسي Galaxy S24 قد تتميز بانه أكثر سطوعا من أي هاتف ذكي اخر في السوق، حيث تتميز بسطوع يصل الى 2200 شمعة، بالإضافة إلى طبقة زجاج من نوع جوريلا جلاس لحماية الشاشة.

كما أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

وتأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 200 ميجابكسل، ومستشعرًا للزاوية العريضة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل مع 10x تقريب بصري.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من الجيل الخامس الـ 5G من نوع Nano Sim.

وفقا للتسريبات فان سامسونج Galaxy S24 Ultra ستدعم خاصية الاتصال الـ NFC، وأيضا يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14.

يأتي هاتف Galaxy S24 Plus، بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت، في حين تأتي باقي السلسلة، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام.

البطارية ستأتي بسعة 4900 مللي أمبير.

وطراز ساسمونج جلاكسي S24 الترا ستأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

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سعر هاتف ساسمونج جلاكسي S24

من المتوقع أن يكون سعر هاتف سامسونج جلاكسي S24 من 1200 دولار حتى 1400 دولار.