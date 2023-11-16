تراند اليوم : البرتقال.. فاكهة الشتاء الغنية بالفوائد الصحية لكن احذر 6 أمراض قد تمنعك من تناوله

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البرتقال من الفواكه الأكثر شعبية في العالم، حيث يتم زراعته في جميع أنحاء العالم، والمفيدة لصحة الإنسان، ويرجع إلى محتواه الغني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف الغذائية، وفي هذا المقال نتناول فوائد البرتقال والأمراض التي تمنعك من تناوله.
فوائد البرتقال
تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي البرتقال على كميات عالية من فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي لتعزيز صحة الجهاز المناعي، ومحاربة العدوى والأمراض.
تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: يحتوي البرتقال على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد على تنظيم ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين.
تحسين الهضم: يحتوي البرتقال على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك.
تعزيز امتصاص الحديد: يساعد فيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية.
تحسين صحة البشرة: يساعد فيتامين سي على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يمنح البشرة مظهرها الصحي.
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6 أمراض قد تمنعك من تناول البرتقال
- القولون العصبي: قد يؤدي تناول البرتقال إلى تهيج القولون العصبي، وذلك لاحتوائه على سكر الفركتوز، بالإضافة إلى غناه بالألياف الغذائية التي قد تسبب تقلصات البطن والغازات، وذلك عند الإسراف في تناول البرتقال.
- الكبد الدهني: يجب الابتعاد عن تناول البرتقال، لان سكر الفركتوز قد يزيد من فرص الإصابة بمرض الكبد الدهني.
- الصداع النصفي: قد يزيد تناول الحمضيات من أعراض الصداع النصفي، لاحتوائه على مادة التيرامين والتي قد تزيد من نوبات الآم الرأس.
- ارتجاع المريء: يزيد البرتقال من أعراض ارتجاع المريء وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض التي تزيد من حمض المعدة.
- حساسة الحمضيات: الحساسية من الحمضيات هي نوع من الحساسية الغذائية التي يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، مثل “الحكة والطفح الجلدي وتورم الوجه وصعوبة في التنفس والغثيان والقيء والإسهال.
- أمراض الكلى: إذا كنت تعاني من أمراض الكلى، فقد ترغب في الحد من تناولك للبرتقال، حيث يحتوي البرتقال على نسبة عالية من البوتاسيوم. البوتاسيوم معدن مهم لصحة الجسم، ولكنه يمكن أن يكون سامًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : البرتقال.. فاكهة الشتاء الغنية بالفوائد الصحية لكن احذر 6 أمراض قد تمنعك من تناوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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