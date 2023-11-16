تراند اليوم : البرتقال.. فاكهة الشتاء الغنية بالفوائد الصحية لكن احذر 6 أمراض قد تمنعك من تناوله

البرتقال من الفواكه الأكثر شعبية في العالم، حيث يتم زراعته في جميع أنحاء العالم، والمفيدة لصحة الإنسان، ويرجع إلى محتواه الغني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف الغذائية، وفي هذا المقال نتناول فوائد البرتقال والأمراض التي تمنعك من تناوله.

فوائد البرتقال

تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي البرتقال على كميات عالية من فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي لتعزيز صحة الجهاز المناعي، ومحاربة العدوى والأمراض.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: يحتوي البرتقال على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد على تنظيم ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين.

تحسين الهضم: يحتوي البرتقال على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك.

تعزيز امتصاص الحديد: يساعد فيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية.

تحسين صحة البشرة: يساعد فيتامين سي على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يمنح البشرة مظهرها الصحي.

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