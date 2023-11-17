تراند اليوم : بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر وسعر الذهب الجمعة 2023/11/17

بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر وسعر الذهب الجمعة 2023/11/17، في هذا المقال سنقدم لكم سعر الذهب بالعملة المحلية الجنيه المصري مقابل سعر الذهب بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي، كما سنقدم لكم اسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر بالجنيه المصري.

بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر وسعر الذهب بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر وسعر الذهب الجمعة 2023/11/17 بالجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي كالآتي:

وسجلت سعر الذهب اليوم فى مصر “أونصة الذهب” سعرا بالجنيه المصري “٩٥٬٠٠٩٫٣٢” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “١٬٩٨١٫٣٨”.

سجل سعر الذهب اليوم الآن “جرام الذهب عيار 24” سعرا بالجنيه المصري “ ٣٬٠٥٤٫٥٥ ” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٦٣٫٧٠”.

” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٦٣٫٧٠”. سجل سعر الذهب الان في مصر “جرام الذهب عيار 22” سعرا بالجنيه المصري “٢٬٧٩٧٫٩٧” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٥٨٫٣٥”.

سجل سعر الذهب في مصر “جرام الذهب عيار 21” سعرا بالجنيه المصري “٢٬٦٧٢٫٧٣” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٥٥٫٧٤”.

سجل سعر الذهب الان مصر “جرام الذهب عيار 18” سعرا بالجنيه المصري “٢٬٢٩٠٫٩١” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٤٧٫٧٨”.

سجل سعر الذهب اليوم “جرام الذهب عيار 14” سعرا بالجنيه المصري “١٬٧٨٦٫٩١” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٣٧٫٢٧”.

سجل سعر الذهب الان “جرام الذهب عيار 12” سعرا بالجنيه المصري “١٬٥٢٧٫٢٧” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٣١٫٨٥”.

سجل سعر الذهب اليوم الان “جرام الذهب عيار 10” سعرا بالجنيه المصري “١٬٢٧٣٫٧٥” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٢٦٫٥٦”.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر “جرام الذهب عيار 9” سعرا بالجنيه المصري “١٬١٤٥٫٤٦” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٢٣٫٨٩”.

سجل سعر الذهب اليوم مصر “جرام الذهب عيار 8” سعرا بالجنيه المصري “١٬٠١٧٫١٧” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٢١٫٢١”.

اسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر الجمعة 2023/11/17

جاءت اسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر بالجنيه المصري كالآتي:

سجل اسعار السبائك الذهب في مصر 5 جرامات عيار 24″ بالجنيه المصري “١٥٬٢٧٢٫٧٥”.

سجل اسعار السبائك الذهب اليوم في مصر 10 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٣٠٬٥٤٥٫٥٠”.

سجل اسعار السبايك الذهب 20 جرامًا عيار 24″ بالجنيه المصري “٦١٬٠٩٠٫٩٩”.

سجل اسعار السبائك الذهب 50 جرامًا عيار 24″ بالجنيه المصري “١٥٢٬٧٢٧٫٤٨”.

سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٣٠٥٬٤٥٤٫٩٧”.

سجل اسعار السبائك الذهب في مصر اليوم 250 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٧٦٣٬٦٣٧٫٤٢”.

سجل اسعار السبائك الذهب الان 500 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “١٬٥٢٧٬٢٧٤٫٨٤”.

سجل اسعار السبائك الذهب اليوم 1000 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٣٬٠٥٤٬٥٤٩٫٦٩”.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم أعزائي زوار موقعنا بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر وسعر الذهب الجمعة 2023/11/17، الذي يتضمن أسعار الذهب اليوم بالعملة المحلية الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وأيضا اسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر بالجنيه المصري.