تراند اليوم : Vivo X100 و Vivo X100 Pro.. مقارنة المواصفات والسعر

يشهد سوق الهواتف الذكية ظهور اثنين من أفضل الأجهزة الرائدة على الإطلاق، والمعروفان أيضًا بأنهما أول هاتفين يأتيان بمجموعة الشرائح Dimensity 9300 الجديدة، بالطبع الحديث هنا عن الهاتفين Vivo X100 و Vivo X100 Pro، انهما اثنين من أكثر الأجهزة الرائدة روعة من سلسلة X من Vivo، يجلبان إلى السوق قسمًا رائعًا للأجهزة بالإضافة إلى ثلاث من أفضل الكاميرات التي شوهدت على الإطلاق في عالم الهواتف المحمولة، وفي هذه المقارنة سيتم تسليط الضوء على الاختلافات بين مواصفاتهم، وبالنظر إلى أنهما نوعان مختلفان من نفس السلسلة، ستركز هذه المقارنة بشكل أساسي على هذا الجانب.

Vivo X100 و Vivo X100 Pro

التصميم

يأتي Vivo X100 و Vivo X100 Pro بنفس التصميم ولكن بألوان مختلفة، فلديهما شاشة منحنية في المقدمة بها ثقب يضم الكاميرات الأمامية، وفي الجزء الخلفي، لديهم دائرة كبيرة تحتوي على جميع مكونات الكاميرا.

يعتبر الطراز Pro أكثر سمكًا ووزنًا من الطراز الأساسي لأنه يحتوي على بطارية أكبر، لذلك إذا كان التصميم هو أولويتك، فعليك بالتأكيد الذهاب إلى الإصدار الأساسي، ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف أفضل، فعليك بالتأكيد اختيار الإصدار الأكثر تقدمًا وستحصل على نفس المظهر مع لون مختلف أفضل.

وفي الحديث عن المواد، هناك خيارات ألوان لهذه الهواتف مصنوعة من الزجاج والمعدن وخيارات ألوان أخرى مع ظهر جلدي.

الشاشة

يحتوي الهاتفان Vivo X100 و Vivo X100 Pro على نفس الشاشة بالضبط، إنها ليست الشاشة الأكثر تقدمًا يمكنك العثور عليها، لكنها بالتأكيد واحدة من أفضل الشاشات، إنها من نوع AMOLED وتوفر دقة 1.5K ومقاس 6.78 بوصة، واسعة جدًا.

والشاشة منحنية على الجانبين وتتميز بتقنية LTPO التي تمكن معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 هرتز، ويمكن للشاشة الوصول إلى سطوع ذروة يصل إلى 3000 نيوت، ويبلغ تعتيم PWM 2160 هرتز، كما أنها تحتوي على ماسح ضوئي للأصابع داخل الشاشة. للأسف، لا يوفر هذان الهاتفان دقة Quad HD +، لكنه ليس مهمًا جدًا على شاشة الهاتف، وتبلغ دقة كلا الجهازين هي 1260 × 2800 بكسل.

الأداء والبرمجيات

كما ذكرنا في المقدمة، Vivo X100 و Vivo X100 Pro هما أول هاتفين في العالم يعملان بواسطة مجموعة الشرائح Dimensity 9300، إنه أفضل معالج أصدرته MediaTek حتى الآن وتم تصنيعه باستخدام عملية تصنيع 4 نانومتر.

يتكون Dimensity 9300 من نواة Cortex X4 تعمل بتردد أقصى يبلغ 3.25 جيجاهرتز، وثلاث نوى Cortex X4 تعمل بتردد أقصى يبلغ 2.85 جيجاهرتز، وأربع نوى Cortex A720 تعمل بتردد 2 جيجاهرتز، ووحدة معالجة رسومات Immortalis G720 MC12. جنبًا إلى جنب مع الشريحة، تحصل على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين الداخلي UFS 4.0، ونظام التشغيل المثبت على الهاتف هو Android 14 مع Funtouch OS لتخصيصه.

الكاميرا

تتمتع كاميرات Vivo X100 و Vivo X100 Pro بنفس الدقة، ولكن هناك مستشعرات مختلفة، يفوز الطراز Pro بمقارنة الكاميرا لأنه يتمتع بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر Sony IMX989 بحجم بوصة واحدة، وهي بالتأكيد واحدة من أفضل الكاميرات التي يمكنك العثور عليها على هاتف ذكي.

فيما لا تحصل على هذا المستشعر على الإصدار الأساسي، على الرغم من أنك لا تزال تحصل على كاميرا Sony جيدة، جنبًا إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وهناك عدسة periscope بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية APO Zeiss ومصور ultrawide بدقة 50 ميجابكسل.

البطارية

مع متغير Pro، تحصل بالفعل على بطارية أكبر بسعة تصل إلى 5400 مللي أمبير، بينما يحتوي الإصدار الأساسي على بطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير.

من ناحية أخرى، يتم شحن الإصدار الأساسي بشكل أسرع باستخدام الشحن السريع بقوة 120 واط، ولكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

فيما يلي جدول بكامل مواصفات الهاتفين Vivo X100 و Vivo X100 Pro للمقارنة بينهما:

المواصفات Vivo X100 Vivo X100 Pro الأبعاد والوزن 164.1 × 75.2 × 8.5 مم ، 202 جم 164.1 × 75.3 × 8.9 مم ، 221 جم الشاشة 6.78 بوصة ، 1260 × 2800 بكسل (+ Full HD ) ، AMOLED 6.78 بوصة ، 1260 × 2800 بكسل (+ Full HD) ، AMOLED المعالج MediaTek Dimensity 9300 ، ثماني النواة 3.25 جيجاهرتز MediaTek Dimensity 9300 ، ثماني النواة 3.25 جيجاهرتز الذاكرة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 256 جيجابايت

16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 256 جيجابايت

16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 512 جيجابايت

16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 1 تيرابايت 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 256 جيجابايت

16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 256 جيجابايت

16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 512 جيجابايت

16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 1 تيرابايت البرنامج Android 14 ، Funtouch OS Android 14 ، Funtouch OS الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e و Wi-Fi 7 ، Bluetooth 5.4 ، GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e و Wi-Fi 7 ، Bluetooth 5.4 ، GPS الكاميرا ثلاثي 50 + 50 + 50 ميجابكسل ، f / 1.6 + f / 2.6 + f / 2.0 كاميرا أمامية واحدة 32 ميجابكسل f / 2.0 البطارية 4880 مللي أمبير أو 5000 مللي أمبير ، شحن سريع 120 واط 5260 مللي أمبير أو 5400 مللي أمبير ، شحن سريع 100 واط ، شحن لاسلكي سريع 50 واط الميزات الإضافية 5G ، شريحة SIM مزدوجة ، شهادة IP68 ، شحن عكسي 5G ، شريحة SIM مزدوجة ، شهادة IP68 ، شحن عكسي

سعر Vivo X100 و Vivo X100 Pro

يبدأ الإصدار الأساسي من 520 يورو أو 600 دولار، بينما يبدأ متغير Pro من 640 يورو أو أكثر من 700 دولار، وبعد هذه المقارنة أيهما ستختار؟