تراند اليوم : موعد مباراة مصر القادمة أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 بعد اكتساح جيبوتي

يستعد منتخب مصر لمواجهته القادمة أمام سيراليون، وذلك بعد فوزه الكبير على جيبوتي بسداسية دون رد، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

بينما انتهت مباراة سيراليون ضد أثيوبيا بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى من منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ويلتقي منتخب مصر وسيراليون يوم الأحد القادم في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا، ونتعرف الآن على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات، وذلك يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

تنقل مباراة مصر وسيراليون عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات إفريقيا لكاس العالم 2026 داخل وخارج ارضه، كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة مصر ضد سيراليون الأحد 19 نوفمبر 2023

الساعة 6 مساء

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026