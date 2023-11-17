تراند اليوم : شركة ذا تروفي للتسويق العقاري تعلن عن وظائف برواتب مجزية

أعلنت شركة ذا تروفي للتسويق العقاري عن حاجتها الى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا، للعمل فورًا بفرع الشركة بالتجمع الأول، برواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية بالإضافة إلى العمولة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف شركة ذا تروفي للتسويق العقاري

مطلوب مبيعات العقارات.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل، وإجادة تامة للغة الإنجليزية، وان لا يزيد السن عن 37 سنة.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية، بالإضافة إلى العمولة، كما توفر الشركة لابتوب وخط هاتف، وتأمينات طبية واجتماعية، والعمل من 11 صباحًا حتى 8 مساء.

كيفية التقديم على وظائف شركة ذا تروفي

للتقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل على الرابط التالي “شركة ذا تروفي” وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01097641040