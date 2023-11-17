تراند اليوم : “كاف” يعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الجمعة، القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية 2023، والتي تضم 10 لاعبين من 7 دول مختلفة، وهم مجموعة من اللاعبين المميزين من مختلف أنحاء القارة، والذين قدموا مستويات مميزة خلال الموسم الماضي، ويبرز محمد صلاح كأبرز المرشحين للفوز بالجائزة، حيث يسعى للفوز بها للمرة الثالثة في تاريخه، حيث يمتلك صلاح سجلًا مميزًا في الجائزة، حيث فاز بها مرتين سابقًا، كما أنه كان من أبرز المرشحين للفوز بها في السنوات الأخيرة.

محمد صلاح أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية 2023

ويواصل صلاح التألق برفقة ليفربول الموسم الماضي، وكان أبرز نجوم الفريق، في الوقت الذي لم يحصل فريقه على ألقاب بسبب تراجع مستوى الفريق، وتوهج محمد صلاح بشكل لافت خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما استطاع أن يسجل 10 أهداف للموسم السابع على التوالي، وصناعة 4 آخرين في واحدة من أكثر الفترات انتاجًا للأهداف مع ناديه ليفربول.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية 2023

وينافس صلاح على الجائزة كل من:

النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، الذي فاز بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع فريقه.

المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، الذي تألق بشكل لافت مع فريقه وساهم في تحقيقه لقب الدوري السعودي.

السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، الذي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع منتخب بلاده.

الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، الذي قاد منتخب الجزائر للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

الكاميروني فينسينت أبوبكر، الذي فاز بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده.

المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان أحد أبرز اللاعبين في فريقه خلال الموسم الماضي.

الكاميروني فرانك أنجوسا، لاعب برشلونة الإسباني.

سفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ياسين بونو، لاعب إشبيلية الإسباني.

يوسف النصيري، لاعب إشبيلية الإسباني.

وسوف يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل في مراكش بالمغرب.

وسيتحدد الفائز بالجائزة بناءً على تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.