تراند اليوم : اختبر قدرتك على الملاحظة.. واكتشف 4 اختلافات بين الصورتين خلال 25 ثانية

تحدي جديد من تحديات اكتشاف الفروقات والاختلافات بين الصور، فهل أنت مستعد لتحدى عينيك وعقلك واختبار مهاراتك، لاكتشاف الاختلافات الأربعة الموجودة بين الصورتين، فهي لعبة شيقة وتمرين ذهني رائع، فهيا ابدأ.

اللغز:

تحدي اليوم يتضمن صورتين متطابقتين، مع بعض الاختلافات، وعليك اكتشافها في الوقت المحدد، فالصورة تحتوي على أربعة أصدقاء تتشابك أيديهم من عند المعصمين، والصورتين متشابهتين، لكن أصحاب قوة الملاحظة والتركيز العالي، من يستطيعوا اكتشاف الاختلافات الموجودة بين الصورتين في وقت لا يتعدى 25 ثانية، فهل أنت مستعد لهذا التحدي هيا ابدأ واكتشف الاختلافات.

ابدأ وحاول التركيز في جميع جوانب الصورتين معا، بدلا من التركيز على صورة واحدة، فبذلك تستطيع اكتشاف الاختلافات سريعًا، وبالمواظبة على مثل هذا الألغاز ستصبح أكثر وأسرع مهارة في اكتشاف الفروقات والاختلافات، كما إنها ستنمى مهارات التركيز لديك وتحسن من قوة ملاحظتك.

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إجابة اللغز:

لمن لم يستطيع اكتشاف الاختلافات في الوقت المحدد، لا تقلقوا سنعرض لكم صورة تتضمن الاختلافات الـ 4، وقد تم تحديدها بدوائر حمراء للتوضيح، وهي كالتالي:

الآن أخبرنا في التعليقات، هل كان اللغز ممتعًا؟ هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟