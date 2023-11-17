تراند اليوم : هل يجوز تقاضي الاخوة والأخوات معاش الموظف المتوفي؟ شوف القانون بيقول ايه

تنص المادة 98 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على حق أشقاء المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الموظف في استحقاق معاش بعد وفاته، بشرط توافر بعض الشروط المحددة، سنقوم في هذه المقالة بتناول هذه الشروط بالتفصيل، بشكل عام، تهدف هذه الشروط إلى ضمان أن المعاش يصرف للأشخاص الذين يستحقونه وفقًا لعلاقة القرابة المباشرة ودور الإعالة الذي قام به المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأشقاء، تساهم هذه الشروط في توفير العدالة والتكافؤ في توزيع المعاشات وتأمين الحقوق للأشخاص المستحقين.

شروط تقاضي الاخوة والأخوات معاش الموظف أو المؤمن عليه المتوفي

يهدف قانون التأمينات الاجتماعية لتوفير حياه كريمة للموظفين والمؤمن عليهم وأسرهم في كافة المجالات بعد وصولهم لسن المعاش وفي حال توفى صاحب المعاش أو المؤمن عليه فيحق لزوجته وأولاده واخوته واخواته المطالبة باستحقاق المعاش أو جزء منه حسب اللوائح وفي حالة الأخوة والأخوات يجب توافر الشروط التالية:

أولاً، يجب أن يكون الأشقاء المطالبين بالمعاش هم إخوة أو أخوات المؤمن عليه أو صاحب المعاش الراحل، يشترط أن يكون الرابط القرابة بينهم مباشرًا، وأن يكونوا من نفس الأب والأم، وبالتالي، ليس من الممكن لأقارب آخرين مثل الأعمام والعمات أو الأقرباء أن يستفيدوا من هذا الحق.

ثانياً، يجب أن يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد توفي، ويتم النظر في حق الأشقاء في الحصول على المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقًا للأنصبة المقررة بجدول القانون رقم (7) المرفق بهذا القانون، ويتم البدء في صرف المعاش من الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة.

ثالثاً، يشترط أن يثبت الأشقاء المطالبين بالمعاش أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان يعولهم، يعني ذلك أنه يجب تقديم دليل على أن المؤمن عليه كان يوفر الدعم المالي لأشقائه بشكل منتظم ومستمر، تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وأوضاع إثبات الإعالة والتي يجب أن تتوفر لدى الأشقاء.

يجب الإشارة إلى أنه في حالة حدوث تعديل في حالة المعاش، يتم إعادة النظر في شروط الإعالة والاستحقاق للأشقاء. يعني ذلك أنه إذا تغيرت ظروف المعاش، مثل زيادة أو تخفيض المعاش المستلم، فيجب إعادة التحقق من استحقاق الأشقاء للمعاش وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.

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