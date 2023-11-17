تراند اليوم : هاتف Pixel 8 Pro.. كاميرا رائعة وأداء قوي أفضل هواتف Google

تم الإعلان عن هاتف Pixel 8 Pro الجديد من Google ويأتي مع عدد لا بأس به من التحديثات الجديدة، حيث يأتي الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2992 × 1344 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يعمل الهاتف بمعالج Google Tensor G3 الجديد، ويأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 أو 1 تيرابايت، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 و48 و48 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5050 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، ونستعرض الآن اهم مواصفات ومميزات هاتف جوجل الجديد Pixel 8 Pro.

مواصفات هاتف Pixel 8 Pro الجديد

الشاشة: OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2992 × 1344 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

المعالج: Google Tensor G3.

الذاكرة: 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و 48 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع، و 48 ميجابكسل للكاميرا المقربة. كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

البطارية: 5050 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

نظام التشغيل: Android 14.

السعر : يبدأ سعر هاتف Pixel 8 Pro الجديد من 1000 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة.

موعد الإصدار: تم إصدار هاتف Pixel 8 Pro الجديد في 4 أكتوبر 2023.

الألوان : يأتي هاتف Pixel 8 Pro الجديد بثلاثة ألوان: الأسود والأخضر والذهبي.

مميزات هاتف Pixel 8 Pro

يتميز هاتف Pixel 8 Pro الجديد بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك:

معالج Google Tensor G3 الجديد، والذي يوفر أداءً أسرع وكفاءة أفضل.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر جديد يوفر تحسينات في جودة الصورة في الإضاءة المنخفضة.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع مجال رؤية أوسع.

كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل مع تكبير بصري 4x.

دعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

نظام Android 14 الجديد، الذي يتضمن العديد من الميزات الجديدة، مثل تحسينات الخصوصية والأمان.

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