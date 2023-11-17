تراند اليوم : هل تمتلك عيون صقر… اكتشف 3 اختلافات بين الصورتين خلال 10 ثوانٍ؟

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إذا كنت تمتلك عيون صقر يمكنك اكتشاف 3 اختلافات بين الصورتين خلال 10 ثوانٍ، حيث أن لعبة الاختلافات أنها أحدي أنواع الأوهام البصرية التي تخدع النظر ويصعب على الأشخاص العاديين الوصول إليها بسهولة، لذلك فهي تحتاج إلى شخص قوى الملاحظة والتركيز للعثور على جميع الاختلافات.
أوجد 3 اختلافات بين الصورتين
أن هذا اللغز يحتوي على فروق أو اختلافات بين الصورتين قد تكون في اللون أو الشكل أو النمط أو غيرها، ويتوجب عليك أنتَ العثور عليهم قبل مرور الوقت المحدد.
أن هذا النوع من الألغاز هو عبارة عن اختبار بصري وتحدي للوصول إلى الاختلافات الثلاثة بين الصورتين في وقت محدد، حيث أن هذا اللغز هو وسيلة للتسلية والمتعة مصحوب بتقوية التركيز.
فإذا كنت قوى الملاحظة عليك العثور على الاختلافات بين الصور، هيا أسرع قليلاً فم يتبق الكثير من الوقت.
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حل اللغز
قد وصلنا إلى نهاية اللغز وقد حان الوقت لمعرفة الاختلافات الثلاثة بين الصورتين، هل تمكنت من العثور على الاختلافات، إذا كنت وجدتهم بالفعل فأنت شخص ذكي ومميز، ولكن إذا لم تتوصل لهم فأننا سوف نتعرف عليهم الآن:
- شكل الباب الذي خلف الأم وأبنها مختلف بين الصورتين.
- تصميم تي شيرت الأم من على العنق في الصورة الأولى دائري أما في الصورة الثانية مثلث.
- شكل الخشب خلف الأم مختلف فأن الصورة الأولى هناك قطعة خشب مختفيه.
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