تراند اليوم : أوراق الخس تحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية الرائعة ستذهلك

بعد أن تعرف على فوائد أوراق الخس الصحية فلن ترغب في تفويت قرمشتها بعد ذلك، نعم سلطتك الخضراء ستكون غير مكتملة بدون قرمشة هذه الأوراق، فهي تضيف نكهة إلى اللفائف والبرغر والسندويشات ، إنها مثالية عندما يتعلق الأمر بالسلطات إلى جانب لونها المشرق والجميل، هناك العديد من الفوائد الصحية لهذه الأوراق، التي نشأت في البداية من مصر ثم انتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم، وهناك أنواع مختلفة من الخس ويأتي أيضًا بألوان مختلفة، بدءًا من الأخضر الفاتح إلى الأخضر إلى الأحمر الداكن والأرجواني، وتذكر أيضًا أنه كلما كان الخس أغمق، زاد محتواه بالعناصر الغذائية.

ما هي فوائد أوراق الخس الصحية؟

مضادات الأكسدة

يعد نبات السلطة الشهير هذا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، إنها تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتعزز مناعتنا أيضًا، كما أنها تتمتع بخصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات من خلال احتوائها على مضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين وأيضًا كيرسيتين.

الألياف

يحتوي الخس على كمية جيدة من الألياف التي تساعد في الوقاية من الإمساك، وكذلك هي أيضًا منخفضة جدًا عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية مما يساعد الأشخاص الذين يخططون لفقدان الوزن.

الكالسيوم

تحتوي أوراق الخس على كمية معينة من الكالسيوم الذي يساعد على صحة العظام، ويساعد العضلات على الانقباض ويساعد أيضًا في آلية تخثر الدم.

البوتاسيوم

إحدى الفوائد الصحية لأوراق الخس تشمل حقيقة أنها مصدر غني بالبوتاسيوم الذي يساعد بشكل عام في صحة القلب والأوعية الدموية.

الفيتامينات والمعادن الأخرى

إنه غني بالعناصر الغذائية من خلال تقديم الكثير من الفيتامينات والمعادن على الطبق، فيتامين أ المتوفر على شكل بيتا كاروتين في أوراق الخس يساعد على تقوية البصر، ويساعد فيتامين سي أيضًا في مكافحة الأنفلونزا والبرد والسعال.

محتوى الماء

تحتوي أوراق الخس على نسبة جيدة من الماء مما يساعد في تعويض العطش، وأيضا لا يحتوي على أي دهون أو كولسترول.

الحديد

إنه مصدر جيد لحمض الفوليك الذي يساعد في الحمل عن طريق منع عيوب الأنبوب العصبي وكذلك مراقبة مستويات الهوموسيستين في الجسم.

كيف يمكن تناول أوراق الخس؟

يُنصح دائمًا بتناولها طازجة ويشمل ذلك رأس الخس كاملاً.

لا تبالغ في تناوله إذا كنت تتناول أدوية تمييع الدم.

إليك وصفة وجبة خفيفة للحفاظ على أوراق الخس في أطباقك “سلطة الخس”:

المكونات

جبن: 50 جرام

فلفل حلو: ½ ملعقة

ملفوف: ½ وعاء

خيار: 1 ملعقة كبيرة

طماطم: 1 (مفروم)

بصل: 1 (مفروم)

خس: 200 جرام

ثوم: 1 ملعقة صغيرة مسحوق

ملح

الطريقة:

في مقلاة، ضعي القليل من الزيت وأضيفي بعض الثوم وقلبي، وأضيفي بعض الفلفل الحلو والجبن أيضًا، عندما ينضج أضيفي بعض الفلفل ومسحوق الفلفل الحار والملح، واحتفظ بها جانبا.

يقطع الملفوف، والخيار، والبصل، والطماطم، والخس، والآن أضف المكونات المقلية والمكونات المفرومة معًا.

الآن قم بتحضير خليط التتبيلة بجميع المكونات واخلطها جيدًا.

الآن قم بخلط كل شيء.

نحضر كمية من الخس ونضيف عليها قليل من الخليط وتقدم.

وهذا يجعل السلطة صحية ولذيذة وغنية بالعناصر الغذائية والتي يمكن تقديمها كوجبة خفيفة رائعة.