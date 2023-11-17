تراند اليوم : اليانسون نبات سحري.. تعرف على أهم فوائد اليانسون الصحية ومحاذيره

اليانسون هو نبات عشبي يتميز برائحته العطرة ونكهته الحلوة، يستخدم اليانسون في الطبخ والحلويات والمشروبات، كما يستخدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، كما يدخل في صناعة بعض الأدوية، في هذا المقال، وسنتعرف في هذا المقال على فوائد اليانسون وأضراره وكيفية استخدامه بطرق مختلفة.

فوائد اليانسون

يحتوي اليانسون على العديد من المركبات الفعالة مثل الأنيثول، والأستراغول، والكافئول، والليمونين، والأحماض الدهنية، والفلافونويدات، والفيتامينات، والمعادن، هذه المركبات تمنح اليانسون فوائد صحية متعددة، منها:

تحسين عملية الهضم: يساعد اليانسون على تحفيز إفراز العصارة الهضمية وتقليل التشنجات المعوية، كما يساعد على التخلص من الغازات والانتفاخات والإمساك، ويمكن تناول شاي اليانسون أو مضغ بذوره بعد الوجبات للحصول على هذه الفائدة.

تخفيف آلام الدورة الشهرية: يحتوي اليانسون على مركبات تعمل كهرمونات نباتية تساعد على تنظيم مستوى هرمون الإستروجين في جسم المرأة، كما يساعد على تقليل التقلصات والتشنجات التي تصاحب الدورة.

تخفيف أعراض سن اليأس: يساعد اليانسون على تخفيف حدة وتكرار الهبات الساخنة التي تصيب النساء بعد انقطاع الطمث، كما يساعد على تحسين المزاج والقلق والأرق.

تقوية المناعة: يحتوي اليانسون على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة التي تؤدي إلى التهابات وأمراض مزمنة، كما يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تقضي على بعض أنواع البكتيريا والفطريات.

تحسين صحة الجهاز التنفسي: يساعد اليانسون على تهدئة التهيجات التي تحدث في الصدر والجهاز التنفسي، كما يعمل كمضاد للالتهابات ومطرد للبلغم والسعال، يمكن تناول شاي من بذور اليانسون أو استنشاق بخاره للحصول على هذه الفائدة.

تحسين صحة الشعر والبشرة: يساعد اليانسون على تغذية وتقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، كما يساعد على تفتيح وتنعيم وترطيب البشرة والتخلص من البثور والبقع.

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أضرار اليانسون

على الرغم من فوائد اليانسون المذكورة أعلاه، إلا أنه قد يسبب بعض الأضرار الجانبية في حالة استخدامه بكميات كبيرة أو لفترات طويلة، ومن هذه الأضرار:

حساسية: قد يسبب اليانسون حساسية لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يعانون من حساسية تجاه نباتات مثل الكزبرة والكرفس، وتشمل أعراض الحساسية طفح جلدي، حكة، احمرار، تورم، صعوبة في التنفس.

نزيف: قد يؤثر اليانسون على عملية تجلط الدم، مما يزيد من خطر النزيف، خاصة إذا كان المستخدم يتناول أدوية أو مكملات تقلل من تجلط الدم مثل الأسبرين والورفارين.

اضطرابات هرمونية: قد يؤثر اليانسون على مستوى هرمونات الإستروجين في جسم المرأة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في دورتها الشهرية.