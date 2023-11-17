تراند اليوم : قريبًا ميتا تتيح ميزة تحرير الصور ومقاطع الفيديو بمساعدة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Meta، الشركة الأم لـ Facebook وInstagram، عن إضافة أدوات تحرير جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى هاتين المنصتين للتواصل الاجتماعي قريبًا، ستسمح هذه الأدوات للمستخدمين بتحرير الصور ومقاطع الفيديو باستخدام مطالبات نصية فقط يقومون بكتابتها، وبذلك إذا كنت تريد بعض التغييرات، فيمكنك ببساطة كتابتها وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالباقي، تعتمد أدوات التحرير الجديدة على نموذج Emu، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي طورته Meta لإنشاء الصور.

تحرير الصور ومقاطع الفيديو بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تتضمن أدوات التحرير الجديدة:

Emu Video:تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو جديدة تمامًا من خلال تقديم مطالبات نصية، يمكن لـ Emu Video أيضًا إنشاء مقاطع فيديو من الصور المرجعية، أو الجمع بين الإثنين في نفس الوقت، حتى تتمكن من تقديم مطالبات نصية، وسوف يتم سحبها وتصويرها وإنشاء مقطع فيديو عليها.

Emu Edit:تتيح هذه الأداة للمستخدمين تحرير الصور باستخدام مطالبات نصية، يمكن لـ Emu Edit إجراء تغييرات على الخلفيات، وإضافة أو إزالة الكائنات، وتعديل الألوان، وأكثر من ذلك.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، في منشور على مدونة: “نحن متحمسون لإطلاق هذه الأدوات الجديدة التي ستجعل من السهل على الأشخاص إنشاء ومشاركة المحتوى الإبداعي على Facebook وInstagram.”

إمكانيات جديدة للإبداع

توفر أدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي إمكانية جديدة للإبداع للمستخدمين، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وغنية بالمعلومات باستخدام Emu Video، يمكنهم أيضًا استخدام Emu Edit لإضافة لمسات فنية أو فكاهية إلى صورهم.

من المحتمل أن تصبح أدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا في المستقبل، مع استمرار تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستصبح هذه الأدوات أكثر تقدمًا وسهولة في الاستخدام.

التحديات المحتملة

توجد بعض التحديات المحتملة المرتبطة بأدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، قد لا تكون هذه الأدوات دقيقة دائمًا في إنشاء المحتوى الذي تريده، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الأدوات عرضة للانحياز، مما يعني أن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي قد لا يكون عادلًا أو شاملًا.

ومع ذلك، فإن إمكانات أدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي كبيرة، يمكن أن تساعد هذه الأدوات المستخدمين على إنشاء محتوى أكثر إبداعًا وإثارة للاهتمام.