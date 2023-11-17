تراند اليوم : احذر هذه الآثار الجانبية من تناول الطماطم بكثرة

إذا كنت تقوم بتناول الطماطم بكثرة، فهناك بعض الآثار الجانبية من تناول الطماطم المثيرة للقلق التي تحتاج إلى معرفتها، يمكن للطماطم الحمراء الزاهية والعصرية أن تحسن طعم أي طبق طهي، في حين أن الكثيرين يعتقدون أن الطماطم هي من الخضروات، إلا أنها من الناحية النباتية عبارة عن فاكهة منعشة تحتوي على بذور، وهذا يبرر تناولها نيئة مع رشة من الملح الصخري، ومع ذلك، فقد عثرت مؤخرًا على دراسة تشير إلى بعض الآثار الجانبية المفاجئة للطماطم، إذا تم الإفراط في تناولها.

الآثار الجانبية من تناول الطماطم بكثرة

يجب أن تفوق فوائد الطماطم آثارها الضارة، ومع ذلك، يتبادر إلى الأذهان المثل الشعبي القائل: “الإكثار من كل شيء مضر”، ولسوء الحظ، هذا صحيح عندما يتعلق الأمر بالتهام الطماطم بكميات كبيرة، وفيما يلي عدد من بعض الآثار الضارة للطماطم على الصحة يجب ان تحذرها:

حصوات الكلى

قد يكون هذا مفاجئًا، لكن بعض المركبات الموجودة في الطماطم يصعب تفكيكها بواسطة العصارات الهضمية، فهي غنية بالكالسيوم والأكسالات والتي غالبًا ما تكون غير مهضومة ولا يتم طردها خارج الجسم، تترسب هذه المعادن وتؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

الحموضة

الطعم الحامض للطماطم يحفز الطبيعة الحمضية لها، لذا فإن تناول الطماطم بكميات كبيرة يمكن أن يسبب حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، “إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من الحموضة أو ارتجاع المريء (مرض الجزر المعدي المريئي)، فأنت بحاجة إلى الانتباه لجرعة الطماطم.”

آلام المفاصل

أحد مكونات الطماطم القلوية يسمى السولانين هو السبب وراء الألم والتورم في المفاصل، وهذا قد يسبب تراكم الكالسيوم في الأنسجة والتهاب المفاصل، إذا كنت تعاني من مشكلة في المفاصل، فعليك أن تخفف من تناول الطماطم.

تغير لون الجلد

بينما يشيد أخصائيو التغذية بفوائد الطماطم للبشرة ، فإن تناولها بكثرة قد يكون ضارًا لبشرتك، الإفراط في استهلاك الطماطم قد يؤدي إلى الليكوبينودرميا، وهي حالة ناجمة عن زيادة اللايكوبين في الدم، قد يؤدي ذلك إلى إعطاء مظهر باهت وممل لبشرتك، ضع في اعتبارك أن اللايكوبين هو أحد مضادات الأكسدة الجيدة الموجودة في الطماطم ولكن يجب أن تقتصر كميته على 75 مجم يوميًا.

الحساسية

مركب يسمى الهيستامين الموجود في الطماطم هو المسؤول عن الحساسية من الطماطم، قد تظهر أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي والسعال والعطس والحكة في الحلق بعد تناوله مباشرة، ولذلك، فمن المسلم به أنه يجب على المرء أن يحافظ على مسافة آمنة من الطماطم إذا كان لديه حساسية منها.

خاتمة: بعد كل ما ذُكر لا تلغي خطتك لطهي معكرونة الطماطم اللذيذة، من الجيد تمامًا جني فوائد مضادات الأكسدة من الطماطم عن طريق الطهي بها، أو حتى استخدامها موضعياً لإزالة سمرة الشمس أمر رائع، ومع ذلك، يجب التوسط في تناولها وعدم الإفراط في ذلك.