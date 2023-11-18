تراند اليوم : للمصريون بالخارج.. إليك إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 وموعدها

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، وهو أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في مصر، والتي ستجرى في الخارج خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، وقد أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إجراءات وشروط التصويت للمصريين فى الخارج .

كيفية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج

فيما يلي إجراءات التصويت للمصريين في الخارج، حسبما أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج:

إثبات الشخصية : يجب على الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية.

بطاقة الرقم القومي: يمكن إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

جواز السفر: يشترط أن يكون جواز السفر ساريا وقت التصويت.

السن القانونية: لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عامًا.

الناخبون الذين تجاوزوا السن القانونية: من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريًا وقت التصويت.

عدم جواز التصويت مرتين: حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان عن أماكن لجان التصويت للمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة.