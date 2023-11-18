تراند اليوم : ما هو سبب سن اليأس المبكر؟ وأعراضه و حالات شفيت من انقطاع الطمث

ما هو سبب سن اليأس المبكر؟ لعل هذا السؤال من أكثر الأسئلة بحثًا عند وصول النساء إلى سن اليأس في وقت مبكر، لذلك تبدأ تشعر بالقلق الشديد، حيث يحدث الإصابة بسن اليأس المبكر عند حدوث انقطاع في الطمث قبل بلوغ المرأة عمر 45 عام، والبعض الآخر قد يصاب بسن اليأس في العشرينات أو الثلاثينات، كما أن كل امرأة يختلف سبب ظهور سن اليأس لديها.

ما هو سبب سن اليأس المبكر؟

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث سن اليأس في مرحلة مبكرة جدًا من عمر المرأة، لعل أشهر هذه الأسباب والمتعارف عليها التالي:

التعرض للعلاج بالأشعة أو العلاج الكيماوي.

إجراء عملية استئصال من المبايض.

حدوث بعض القصور في المبايض من ضمنها أسباب وراثية مثل متلازمة التيرنر.

الإصابة ببعض الأمراض المناعية مثل القصور في الغدة الدرقية، أو الإصابة بمرض الذئبة الحمامية الجهازية، أو مرض كرون.

الإصابة بعدوى الملاريا.

حدوث استئصال للرحم عند إصابته بمرض معين.

أعراض سن اليأس المبكر في الثلاثينات

تتعدد أعراض سن اليأس، حيث في إطار حديثنا عن ما هو سبب سن اليأس المبكر؟ سوف نوضح أعراض سن اليأس كما يلي:

حدوث نزيف بشكل غير منتظم.

التعرق بشدة مع حدوث هبات ساخنة.

ألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

تقلبات مزاجية مع الإصابة بالاكتئاب.

جفاف المهبل.

آلام في الثدي مع حدوث انتفاخ.

الذهاب إلى الحمام بكثرة للتبول.

عدم القدرة على التركيز بشكل جيد.

تساقط الشعر باستمرار.

زيادة في وزن الجسم.

حالات شفيت من سن اليأس المبكر

هناك بعض الحالات التي شفيت من سن اليأس بعد الالتزام بنظام صحي، حيث تقول إحدى السيدات:

أنها كانت تعاني من مشكلة سن اليأس المبكر.

ولكن بعد الالتزام بتناول الأعشاب الطبيعية مع السير على جميع ارشادات الطبيب الخاص، لاحظت أن جميع أعراض سن اليأس بدأت تختفي بالتدريج.

وخاصة أن هذه الأعراض ظهرت وأنا مازلت في العشرينات من عمري.

وهناك سيدة أخرى تحكي: أنها عانت كثيرًا من سن اليأس المبكر، ولكن بعدما نصحتني صديقتي بتناول بعض الأعشاب بدأت أشعر بالراحة، وجميع الأعراض التي عانيت منها فترة طويلة بدأت تتلاشى بيطء.