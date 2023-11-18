تراند اليوم : سي إن إن: المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق مستقل حول ادعاءات مستشفى الشفاء بغزة

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى السماح لفريقه بالوصول إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لما أسماه “نفق العمليات” التابع لحماس في أراضي المجمع الطبي، وهو ادعاء تم رفضه على الفور من قبل حركة حماس والمسؤولين الطبيين ووصفه بأنه “سخيف”.

ويظهر الفيديو، الذي صدر يوم الخميس، حفرة في الأرض وما يبدو أنه عمود معزز بالخرسانة مع أنابيب وكابلات مكشوفة، وفي مرحلة ما، يميل الفيديو، الذي حددته شبكة CNN جغرافيًا، ليكشف عن أحد المباني الرئيسية في المستشفى على بعد حوالي 30 مترًا من الحفرة، والفيديو لا يظهر الجزء الداخلي من العمود.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية كبيرة لإثبات ادعاءاتها بشأن تسلل حماس المفترض إلى المستشفى، ولم تستطع CNN التحقق بشكل مستقل من ادعاء إسرائيل بأن الصورة هي لنفق تابع لحماس، وفي مؤتمر صحفي متلفز في وقت لاحق الخميس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن مهندسي الجيش ما زالوا يعملون على كشف البنية التحتية للأنفاق.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى السماح لمحققين مستقلين بالوصول إلى غزة للتحقيق في الادعاءات المتعارضة، وقال تورك يوم الخميس: “هذا هو بالضبط المكان الذي تحتاج فيه إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، لأن لدينا روايات مختلفة”، وأضاف ” لا يمكنك استخدام … المستشفيات لأية أغراض عسكرية، لكن لا يمكنك أيضًا مهاجمة مستشفى في غياب أدلة واضحة”.

وجاء نشر الفيديو في الوقت الذي واصلت فيه القوات الإسرائيلية إجراء ما وصفه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه “عمليات محددة للغاية ومحتواة” داخل مجمع المستشفى وبالقرب منه.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة، وهي منطقة فقيرة ومكتظة بالسكان، منذ الهجوم المميت الذي شنه مسلحو حماس على أراضيها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 11,470 شخصا في غزة، بينهم 4,707 أطفال، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله الخميس، نقلا عن مصادر طبية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال تورك إنه يجب التحقيق في تصرفات كل من إسرائيل وحماس منذ هجوم حماس على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووصف تورك مافعلته حماس يعد انتهاكاً واضحاً للقانون، وقال تورك: “إن حقيقة أننا شهدنا عقابًا جماعيًا من قبل إسرائيل على غزة، من خلال قطع الإمدادات والضروريات الطبية والغذاء والكهرباء والمياه، هي أيضًا مسألة خطيرة للغاية بموجب القانون الإنساني الدولي”.

“لذلك، في الواقع، هناك قضايا يتعين علينا جميعا أن ننظر فيها لأنها خطيرة للغاية، وتتطلب إجابات، وأضاف أنهم يجب مساءلتهم، وقال تورك إن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة في جميع الأوقات بموجب القانون الإنساني: “عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين الطبيين، يجب أن تكون هناك حماية خاصة لهم لأن المستشفيات تقدم بالطبع خدمات منقذة للحياة،” وأضاف تورك: “يجب أن يكون هناك تواصل فعّال عندما يتعلق الأمر بعمليات الإجلاء، على سبيل المثال، ويجب أن يكون هناك ترتيبات خاصة لرعاية الجرحى والمصابين”.

وكانت اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حماس بإدارة ما زعمتا أنه مركز قيادة تحت المستشفى في غزة، وتتعرض إسرائيل لضغوط للكشف عن أدلة على شبكة متعددة الطبقات من الأنفاق والغرف التي قال المسؤولون إنها تقع تحت المستشفى.

ومن جهة أخرى أصدر المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس بيانا وصف فيه ادعاء إسرائيل بشأن فتحة النفق بأنه “سيناريو سخيف”، واتهمت إسرائيل بتقديم “سيناريوهات كاذبة وروايات ملفقة ومعلومات مشوهة” بشأن المستشفى، وقال بيان حماس “إنها محاولة فاشلة للهروب من المساءلة والملاحقة القانونية في المستقبل”.

وأضاف بيان حماس أن “وزارة الصحة الفلسطينية طلبت مرارا وتكرارا عشرات المرات من كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات العلاقة تشكيل فرق فنية لزيارة كافة المستشفيات والتفتيش عليها، وذلك لدحض رواية التحريض الكاذبة”.