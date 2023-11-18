تراند اليوم : مستثمرو شركة تسلا يطالبون بإيقاف إيلون ماسك عن العمل بسبب سلوكه المعادي للسامية

أدان مساهمو شركة تسلا إيلون موسك بسبب سلوكه المعادي للسامية، ويرجع ذلك إلى سلوكه على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X ووسائل الإعلام الأخرى الخميس الماضي، وفي أعقاب الحادث، دعا العديد من المستثمرين علنًا إلى تعليقه، وفقًا لبلومبرج، يريد المستثمرون الآن أن يبتعد إيلون ماسك عن شركة تيسلا، إحدى الشركات التي ساعد في بنائها وتحقيق نجاحها، وبالإضافة إلى المساهمين في Tesla، اتخذت شركة Apple أيضًا إجراءً بشأن Musk من خلال إيقاف الإعلانات مؤقتًا على X، والأسباب هي نفسها تمامًا، حيث ينتشر خطاب الكراهية المجاني على X.

ردود فعل عنيفة ضد إيلون ماسك

وأثيرت ردود الفعل العنيفة بعد أن أيد ماسك تغريدة تقول إن الجالية اليهودية تدفع “الكراهية ضد البيض”، وقال إن التغريدة هي “الحقيقة الفعلية”، وشرع في مهاجمة رابطة مكافحة التشهير (ADL)، وهي مجموعة حقوق مدنية تدافع عن معاداة السامية.

وصرح جيري براكمان، رئيس قسم المعلومات في شركة First American Trust، التي امتلكت حوالي 16000 سهم من أسهم Tesla اعتبارًا من 30 سبتمبر: “ليس هناك عذر لنشر الكراهية من قبل أي رئيس تنفيذي لأي شركة مساهمة عامة”. وأضاف: “يجب على مجلس إدارة شركة تيسلا أن يمنحه إجازة لمدة شهر أو شهرين”.

ويتحدث قادة التكنولوجيا الآخرون أيضًا لإدانة تصرفات ماسك، حيث تخطط شركة Apple لإيقاف الإعلانات على X مؤقتًا، وفقًا لتقرير Axios يوم الجمعة، وبحسب ما ورد ستتوقف Lionsgate أيضًا عن إعلاناتها على منصة التواصل الاجتماعي بسبب هذه التصريحات، كما انضم الاثنان إلى شركة IBM، التي قامت بسحب الإعلانات من المنصة بعد عرضها بجانب المحتوى النازي، علاوة على ذلك، ذهب داستن موسكوفيتز، أحد مؤسسي فيسبوك، إلى أبعد من ذلك ودعا إيلون ماسك إلى الاستقالة من جميع شركاته في منشور على موقع Threads الأربعاء.

مستثمرو تيسلا غاضبون لكنهم يريدون الاستمرار في الاستثمار في تيسلا

هناك العشرات من المستثمرين يشعرون بالاستياء من تعليقات ماسك الأخيرة، ومع ذلك، فإن القليل منهم يسحبون استثماراتهم من شركة السيارات الكهربائية، وعلى الرغم من الجدل، ارتفعت أسهم تيسلا بنحو 10% هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاضها قليلاً يوم الخميس.

وقالت كريستين هال، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Nia Impact Capital، وهو صندوق للتأثير الاجتماعي كانت تمتلك 282 ألف دولار من أسهم Tesla في عام 2023، إنها شعرت “بالفزع” بعد تأييد Musk لمعاداة السامية، وإن الافتقار إلى “إجراءات عقابية جدية” من جانب مجلس إدارة شركة تيسلا يشكل مصدر قلق لها”، ويشير صندوقها إلى أن رد الفعل المناسب سيكون “اللوم من قبل مجلس الإدارة، أو خفض الرتبة، أو إعادة التعيين، أو التعليق، أو حتى الإزالة”.

وقال مستثمر آخر في شركة Tesla، وهو روس جربر، “لم يسبق لي أن حصلت على هذا مع أي شركة استثمرت فيها طوال حياتي”، جربر هو الرئيس التنفيذي لشركة Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management، التي كانت مدينة بـ 400 ألف سهم من Tesla في نهاية سبتمبر، وأضاف: “إنه أمر شائن للغاية، سلوكه والضرر الذي ألحقه بالعلامة التجارية”، بالإضافة إلى استيائه، صرح جربر أنه سيستبدل سيارته تسلا بسيارة ريفيان في العام المقبل، ولأولئك الذين لا يعرفون، تنتج Rivian أيضًا سيارات كهربائية وتعمل كمنافس لشركة Tesla في هذا السوق المتنامي.

التوقيت كان سيئا

حتى البيت الأبيض أدان ماسك يوم الجمعة لترويجه “الكراهية العنصرية والمعادية للسامية”، وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إلى أن سلوكه يأتي بعد شهر واحد من اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ المحرقة، كان ذلك يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو هجوم حماس على إسرائيل، حسب تعبير البيت الأبيض.