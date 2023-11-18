تراند اليوم : تزايد الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة نتنياهو والمطالبة بوقف الحرب على غزة

نظم العديد من المتظاهرين الإسرائيليين اليوم السبت في تل أبيب احتجاجات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق فوري لتبادل جميع الأسرى، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية التي نقلت هذا النبأ.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة اليوم السبت في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العديد من النازحين، بينهم العديد من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي نتيجة لهذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدرسة التي تستضيف آلاف النازحين في شمال قطاع غزة، وأعلن التلفزيون الفلسطيني ارتفاع عدد الشهداء إلى 200 شهيد، بالإضافة إلى العشرات من الجرحى.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجازر الجماعية المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة التي تحتضن النازحين.

وصرحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن مجزرة الفاخورة تعد دليلاً جديدًا يثبت أن الهدف من حرب إسرائيل المعلنة هو تفريغ منطقة شمال قطاع غزة من أي وجود فلسطيني.

وأضافت الوزارة أن هذه المجزرة التي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا تشكل إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، واستهانة بجميع المطالبات الدولية الغير مجدية التي تدعو لحماية المدنيين.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها تقوم يوميًا بإبلاغ إسرائيل يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها.