تراند اليوم : أطعمة تحافظ على أسنانك قوية تعرف عليها

تلعب الأطعمة والمشروبات التي نتناولها دورًا مهمًا في صحة أسناننا، فهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في حماية أسناننا من التسوس والأمراض الأخرى، ونتناول الآن في ها المقال عن أفضل الأطعمة والمشروبات المفيدة لصحة الأسنان.

أهم الأطعمة والمشروبات المفيدة لصحة الأسنان

المكسرات والبذور: المكسرات والبذور غنية بالدهون الصحية والألياف والكالسيوم التي تساعد على تقوية مينا الأسنان ويقلل من تراكم الجير عليها، ويحمي اللثة.

منتجات الألبان: منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي، غنية بالكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان أساسيان لصحة الأسنان.

الفواكه والخضروات: الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على حماية الأسنان، مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين C وفيتامين A، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على تنظيف الأسنان وإزالة بقايا الطعام، مثل الفراولة والتفاح.

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الماء: الماء مهم لصحة الفم بشكل عام، فهو يساعد على إنتاج اللعاب وينظف بقايا الطعام والبكتيريا من الأسنان، ويمنع الجفاف.

الشاي الأخضر: يحتوي على العديد من المركبات المفيدة للأسنان، حيث يمنع نمو البكتيريا ويقلل من رائحة الفم الكريهة، ويحافظ على صحة الأسنان.